È Garlasco o Querelopoli? Ora anche Alberto Stasi s’è rotto il ca*zo! L’ex sindaco di Milano, Pisapia? Ecco come è venuto fuori pure il suo nome

Ah, quasi dimenticavamo, anche i periti Porta e Occhetti, che proprio sul PC di Alberto Stasi effettuarono le loro analisi durante il processo di primo grado, dovrebbero essere raggiunti a giorni da una querela, come ha anticipato loro, durante una trasmissione televisiva, la criminologa Roberta Bruzzone (che ne ha dato notizia, ma non è, o non dovrebbe essere, la persona che ha firmato la querela). Ma attenzione, perché c’è altro ancora e è la notizia del giorno. Anche Alberto Stasi ha perso la pazienza e ha incaricato un terzo legale - oltre a Antonio De Rensis e Giada Bocellari - per seguire solo e esclusivamente tutto ciò che riguarda possibili diffamazioni nei suoi confronti, in particolare in merito alla detenzione di materiale pe*o e alle distorsioni sui contenuti del suo pc. La scelta è ricaduta sull’avvocato Elisabetta Aldrovandi (lo ha fatto sapere lei stessa, durante una ospitata a Canale 122) e, stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che almeno tre querele siano già state depositate.

Altre potrebbero arrivare a breve. Non solo dalle parti in qualche modo coinvolte direttamente, ma, a questo punto, anche da personaggi che fino a pochi giorni fa mai e poi mai erano finiti accostati ai gran discorsi che si fanno intorno al delitto di Garlasco. E’ di ieri, infatti, l’ennesima bomba sganciata da Bugalalla (il video integrale lo embeddiamo qui sotto), che ha fornito un antipasto di altre intercettazioni che i carabinieri, nel 2007, avevano definito “irrilevanti”. In una, in particolare, Stefania Cappa, il 22 agosto del 2007 e quindi a 9 giorni dall’omicidio di Chiara Poggi, parla al telefono con l’amico Mattia, commentando un articolo apparso sul Corriere della Sera. E gli riferisce che suo padre Ermanno sarebbe arrivato a contattare addirittura l’on Giuliano Pisapia, che poi fu eletto sindaco a Milano, e Luigi Domenico Cerqua, presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, per proteggere lei e la sorella - e più in generale la famiglia - dalle attenzioni morbose della stampa. Una frase buttata là a un amico o c’è del vero?