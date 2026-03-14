Mistero di San Severo: Elena è viva e è a Firenze. Tutto finito? No, perché c’è tanto (troppo) da capire

La storia di Elena l’avevamo già raccontata. E è la solita, tristissima, storia di chi arriva in Italia con la promessa della terra – bracciante agricola, dicono i documenti – e finisce nell’inferno della prostituzione. La denuncia della sua amica trentottenne aveva sollevato un velo squallido: quel "fantasma albanese" che le perseguitava, le minacce, la richiesta di pizzo per occupare un fazzoletto di asfalto o l'alternativa di passare sotto il suo "controllo" totale. La sera della scomparsa era salita sull’auto di un giovane. Poi quell’amica, non vedendola tornare, l’aveva chiamata, ma si era sentita rispondere che, in cambio di ulteriore denaro, sarebbe rimasta ancora qualche minuto con quel ragazzo. Poi più niente e solo silenzio per oltre dieci giorni.

Il ritrovamento, quindi, toglie la parola "omicidio" dal tavolo, ma di sicuro non chiude il fascicolo. Se Elena è scappata, lo ha fatto probabilmente per sopravvivere e gli inquirenti ora dovranno scavare dietro quel muro di paura. Perché se è vero che la 21enne ha camminato verso la Polizia, è altrettanto probabile che lo abbia fatto perché il peso del mondo che si era lasciata alle spalle era diventato insostenibile.