Traditore o servitore dello Stato? Bruno Contrada è morto e UN PEZZO D’ITALIA è l’unica risposta che meritiamo

La frattura definitiva? Il 24 dicembre 1992, praticamente in un Natale in cui l'Italia è ancora in ginocchio sulle macerie di Capaci e via D’Amelio e lo Stato decide di arrestare se stesso. Tommaso Buscetta, Francesco Marino Mannoia e Gaspare Mutolo – i sacerdoti del pentitismo – hanno disegnato un profilo agghiacciante proprio di Bruno Contrada: da paladino della legge dai modi discutibili a "facilitatore" dei boss. Le accuse? Soffiate sulle catture imminenti, protezione alla latitanza di Totò Riina, depistaggi sistematici ogni volta che qualcuno osava avvicinarsi troppo al "terzo livello". Giovanni Falcone, ad esempio, di Contrada non si era mai fidato. Eppure, proprio Falcone lo aveva incrociato in indagini delicatissime, come quelle sull'omicidio di Piersanti Mattarella o sui tentacoli di Sindona, situazioni in cui il ruolo di Contrada appariva sempre in bilico tra l'efficienza investigativa e l'opacità dei Servizi.

Poi è arrivato il solito labirinto di giudici e tribunali. Dieci anni in primo grado, l'assoluzione in appello nel 2001 che sembrava restituirgli la vita. E infine la condanna definitiva nel 2007. Bruno Contrada è stato il primo uomo delle istituzioni a essere triturato dal concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che è nato e si è evoluto quasi esclusivamente per dargli una forma giuridica intorno a lui. Tipo abito sartoriale. Si parlava di lui come dell'uomo che garantiva l'immunità a Rosario Riccobono, o che forniva documenti falsi ai latitanti. Ma in Italia è “così come viene” persino la verità giudiziaria, tanto da schiantarsi contro il muro di Strasburgo nel 2015. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha spogliato - l'Italia più dello stesso Contrada – di quell’abito sartoriale, stabilendo che era stato condannato un uomo per un reato che, all'epoca dei fatti (tra il 1979 e il 1988), non era né chiaro né prevedibile.

Un'assoluzione nel merito? No, la risposta a una italianata! Strasburgo, infatti, non ha mai detto che Contrada fosse un santo, ma ha detto che lo Stato ha imbrogliato le carte per punire chi non riusciva a incastrare in altro modo. Nel 2017 la Cassazione ha dovuto revocare tutto, restituendo gradi e pensione a un uomo che però era già un fantasma della Storia. Guardatela bene, la foto di Contrada negli ultimi anni: ha il viso sfinito, gli occhi pieni di segreti inconfessabili e il sorriso beffardo di chi sapeva cosa fosse successo davvero all'Addaura e conosceva i nomi di chi aveva armato la mano contro Falcone e Borsellino oltre i corleonesi e che, forse, aveva assistito (impotente o complice?) al depistaggio su Via d'Amelio attraverso il falso pentito Scarantino.

È morto rivendicando la sua innocenza. Urlando al complotto dei pentiti. Ma la sua biografia resta un manuale d'istruzioni per aspiranti sindaci di un paese con le sue leggi nel Paese delle leggi per tutti, anche se Contrada s’è sicuramente portato via le dosi della miscela mefitica di repressione pubblica e convivenza privata, di indagini eroiche e silenzi complici, che serve per andarsene lasciando il dubbio. E lasciando la ferita di una democrazia che non ha mai avuto la forza di guardarsi allo specchio senza truccarsi. Bruno Contrada, invece, se ne è andato senza aver mai ceduto di un millimetro, testimone cinico di un confine che non esisterà mai se non nei giochi ingenui dei bambini: quello tra guardie e ladri. Contrada, signori, è stato esattamente lo Stato che ci meritavamo, un pezzo d'Italia che oggi, nel giorno in cui fa scomparire definitivamente il suo nome e la sua immagine, ci inchioda a quanto siamo ancora profondamente e colpevolmente ignoranti sulla nostra stessa genesi un po’ santa, un po’ poetica e un po’ criminale.