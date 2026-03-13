Guido Mori mette la pietra tombale sul caso Noma e maltrattamenti: "Si sapeva fosse una mer*a, ma tutta la cucina stellata è un imbroglio"

Ha visto cosa è successo al Noma?

Che il Noma fosse un posto di me*da dal punto di vista lavorativo era risaputo a livello planetario. Orari fuori dal mondo, e fuori dal mondo intendo ampiamente più di 70 ore alla settimana, paghe da fame, trattamenti con soprusi, abusi, violenza verbale e fisica: più o meno era una cosa che era assolutamente risaputa e, oltretutto, c'è anche un meccanismo per cui te le facevano accettare, perché sennò ti minacciavano che non avresti più lavorato da nessuna parte se non ti sottoponevi a questo.

Ma se era risaputo, perché le denunce sono arrivate dopo tutto questo tempo?

Devo dire che tutto questo è collegato essenzialmente a due aspetti. Il primo aspetto è che i ristoranti stellati, lo sono non si sa bene come. Nel senso che la guida Michelin e la Top Restaurant in The World, sono due concorsi che non hanno un regolamento interno, quindi come vengono dati questi premi, nessuno lo sa di preciso. Non si sa i titoli di chi ti viene a validare, non si sa con quali criteri; però si sa che per esempio la guida Michelin è sovvenzionata, visto che non guadagna niente, da una serie di produttori che sono gli stessi che producono prodotti per i ristoranti. E guarda caso, c'è sempre un matching fra queste due cose.

Una guida fuffa, insomma

Non dico che necessariamente sia una guida fuffa, però è un sistema oscuro di cui non si hanno chiaramente i dati: il ristorante stellato non è detto che risponda a qualche cosa di concreto, perché non è mai stato pubblicato il regolamento con cui vengono assegnati i punti. Il secondo aspetto, sono i ristoranti stellati che, a differenza di quanto si pensa comunemente, non riescono a creare profitto. Anzi, di solito sono collegati ad altre attività e con quelle si fa il profitto: sono ristoranti che per rapporto tra spesa e costo del lavoro, non riescono ad arrivare al break point del bilancio. Visto il fatto che non si riesce ad arrivare a far pari a mese, si creano delle situazioni distopiche.