Delitto di Garlasco: la “cartella militare” di Alberto Stasi? Di “raccapricciante” c’è solo il giannizzerismo (e la querelite)

Qualche frame di sesso esplicito, spezzoni di file che c’erano ma che lo stesso Stasi non aveva salvato o visionato e alla fine a nudo c’è rimasta solo una realtà oggettiva che stride violentemente con l’aggettivazione iperbolica utilizzata dalla Cassazione e per anni dalle parti civili e dai soliti giannizzeri del “Alberto Stasi è l’assassino”. Di raccapricciante, quindi, c’è la pervicacia con cui alcuni esperti, opinionisti e ex inquirenti poi consulenti, continuano a evocare scenari pedopornografici nonostante sentenze passate in giudicato e perizie tecniche asettiche. L'ingegner Roberto Porta, che esaminò il PC già nel primo grado, è stato lapidario: “Abbiamo esaminato tutti i contenuti, non c’era alcun contenuto di natura pedopornografica. Era importante capire se questi potessero avere un’evidenza nell’ambito dell’omicidio, in modo tale da capire se Chiara Poggi potesse avere visto qualcosa la sera prima. Su nessuno, compreso il computer della ragazza, c’erano contenuti pedopornografici”.Nonostante questa evidenza, la cronaca giudiziaria di questo caso continua a essere inquinata da chi confonde i "frame" tecnici – frammenti di file mai visualizzati né ricercati consapevolmente – con una fruizione reale. Lo stesso sessuologo Marco Rossi, analizzando il materiale, lo ha definito come il “normale giardino di un ragazzo di 24 anni”, privo di parafilie, con immagini “anche banali organizzate per categorie comuni”.