Milano è totalmente impazzita per Alexia al Fabrique. Da Barbara D'Urso a Matteo Piano, standing ovation per la diva. Siamo stati al suo live ed ecco come è andata

Lei lo abbraccia da dietro e gli stampa tre baci sulla schiena. Lui sorride, sotto il ciuffo dei suoi capelli ben pettinati, indossa una camicia bianca e non sa che sulla schiena ora porta impresso il disegno rosso delle labbra di lei, che sarà almeno un metro e settanta, ma lui supera certamente il metro e novanta. Ora ballano insieme, lei è in estasi perché lui l’ha portata ad ascoltare Alexia dal settore del pubblico più vicino al palco e riservato agli special guest e ai giornalisti. Si vede che si amano, però se ne stanno avanti a tutti e oscurano lo spettacolo a tutta la fila di persone che sta dietro di loro. Conviene salire su uno dei gradini ai lati del palco per osservare meglio lo spettacolo. C’è chi, invece, gode di una visuale ancora più privilegiata. Barbara D’Urso, da un balconcino sopraelevato unisce le mani a cuore mentre balla a tempo di “Dimmi Come”. Una hit dopo l’altra per due ore, Alexia, balla e canta insieme ai suoi ballerini e la gente letteralmente impazzisce per lei. Si muove come una ragazzina e la sua voce è ancora quella di una volta, ovvero una bomba. Ma chi è Alexia? Forse occorrerebbe domandarsi “cosa” sia Alexia.