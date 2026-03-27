È Netflix o la politica italiana? Giuseppe Conte a Piazzapulita è come Frank Underwood in House of Cards: “Pensate al potere che avete”

“Pensate, lo dico ai telespettatori, pensate la vostra matita, il potere di una semplice matita messa su un foglio di carta nel segreto dell’urna ha creato questo sconquasso”, dice Conte. Le regole della regia prevedono che la camera venga ignorata. L’universo filmico esiste di per sé, non in funzione del mondo al di qua del mezzo. Lo sguardo che gira e si rivolge a noi è la rottura della quarta parete, l'infrazione consapevole di una legge. Tira dentro chi sta assistendo. Cerca consenso. È il combustibile della politica. Delle conseguenze degli errori di comunicazione abbiamo avuto prova in più occasioni: uno sbaglio e la shitstorm può buttare giù anche gli imperi più ricchi. Giorgia Meloni ha scelto una maglietta grigia, un video semplice, improvvisato, con gli uccellini che cantano in sottofondo. Prima dei giornalisti e del Parlamento, contano gli elettori. Alla base della decisione probabilmente c’è questo ragionamento. Il buon costume istituzionale avrebbe consigliato altre strade per parlare della sconfitta. Conte ha optato per la via “alla Netflix”: pensateci al potere che avete. Venite con me. Se solo avesse avuto un anello giusto, avrebbe battuto il pugno sul tavolo, prima di voltarsi e tornare nella sua realtà. Tudum: è la politica italiana.