Delitto di Garlasco: il pacato “almeno” della Cattaneo? Il terremoto è nella consulenza sul PC di Chiara

L’ultima indiscrezione in ordine di tempo riguarda la consulenza di Paolo Dal Checco. Lui, il perito/Iena. Ha avuto dalla Procura della Repubblica il compito di analizzare i devices di Alberto Stasi e di Chiara Poggi. Ecco, sembra che il suo lavoro, dopo l’ennesima proroga richiesta, sia terminato. E che, soprattutto dal PC fisso di Chiara Poggi, siano emersi dati che bastano da soli a mettere insieme tanti pezzi. Perché raccordano fatti e personaggi. E perché, purtroppo, raccontano pure – essendo sempre stati lì su quei supporti informatici – che qualcuno non ha voluto andare a fondo. Non ha voluto guardare in una direzione diversa rispetto a quella su cui si sono sempre buttati gli occhi. Dal Checco ha consegnato? Al momento non ci risulta. Anzi, probabilmente lo farà all’ultimo giorno tra quelli concessi come proroga dalla Procura. Ma il lavoro è finito e adesso si tratta solo di tradurlo in parole (che potrebbero essere tombali).