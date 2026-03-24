Delitto di Garlasco: le gemelle ascoltate, il Tg1, lo scontrino e il pompiere? La vera bomba è sul divano. E spuntano altre intercettazioni (anche su Vittorio Feltri)

Eppure, al di là di tutti i discorsi che si fanno, c’è un altro dettaglio che si fa passare quasi per marginale nella narrazione pubblica, ma che, anche alla luce delle indiscrezioni diffuse dal TG1, è assolutamente centrale: il divano. Quello su cui sono stati trovati (e non sempre repertati) anche oggetti su cui, a suo tempo, valeva la pena soffermarsi di più. Secondo quanto riferito dalla difesa di Alberto Stasi, come confermato anche da Garofano, su quel divano erano presenti tracce di sangue. Lì sono iniziati i primi ultimi minuti di Chiara Poggi? L’intera scena del crimine cambierebbe geometria: non più un’aggressione che si consuma rapidamente verso le scale, ma un primo contatto, forse un colpo iniziale, seguito da un tentativo di fuga prima del delirio infernale. L’arma del delitto, forse un martello. Ma, secondo altre indiscrezioni, potrebbe esserci anche altro (con la difesa di Andrea Sempio che intanto sostiene di aver individuato l’oggetto esatto). Signori, è su quel divano che il racconto rischia di cambiare davvero.

E le gemelle Cappa in tutto questo? Il TG1 ha detto che verosimilmente saranno riascoltate. E forse il famoso esposto che doveva essere portato in Procura Generale a Milano è ancora fermo proprio perché, nel frattempo, potrebbe essere arrivata una convocazione. Ma perché così tardi e a indagini così avanzate? Difficile, ad oggi, da dire, ma non è escluso che – visto il gran clamore mediatico – si voglia rifinire l’intero quadro costruito in questi mesi di indagini anche con gli ultimi dettagli. Non possiamo dimenticare, infatti, che c’è un audio in cui Paola Cappa riferisce a un amico: “Prima o poi dirò tutto”. Forse il procuratore Fabio Napoleone vuole un chiarimento definitivo proprio su quella affermazione. Il tutto mentre la youtuber, Bugalalla, pubblica altre intercettazioni dell’epoca che – al di là dell’idea che ognuno può farsi – raccontano tanto sul clima che c’era a Garlasco e dentro casa Cappa nel 2007.