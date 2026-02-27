Ma Carlo Conti lo sa che Irina Shayk è citata ben 40 volte negli Epstein Files per presunti appuntamenti con il sadico miliardario amico di Trump?

Accompagnati fuori dal palco i bimbi, che è tardi, è bene vadano a nanna, e allora la scalinata s’illumina color magenta e in un abito molto sexy, tutto nero con il berrettino con la visiera, appare Irina Shayk, che è di origine russa. Non è certo una colpa nascere in Russia. Non siamo di certo razzisti, né xenofobi, né fascisti. Carlo Conti ci ha detto che non ne capisce niente di politica, e dunque è forse per questo che si compiace sornione della bellezza di Shayk, che ripetiamo, è una modella di origine russa. Il Festival di Sanremo viene citato in quattro documenti degli Epstein Files. Viene solo citato, ma non c’entra niente con quella storia. Viene citato solo en passant in alcune collazioni di informazioni e dunque è una presenza del tutto collaterale. E allora? Cosa c’entra? Niente. E’ solo che scegliere proprio Irina Shayk che negli Epstein Files, invece, viene citata in 40 documenti in modo diretto e abbastanza chiaro, forse non è proprio un’idea furba. Allora forse è vero che Carlo Conti, come ci ha detto l’altro in conferenza stampa, non ne capisce niente di politica. Il primo documento in cui viene citata Irina è l’EFTA02024486 in cui Ramsey Elkholy scrive a Jeffrey Epstein “any interest in meeting Irina Shayk one day this week? Date: Tue, 31 Jan 2012 07:05:14 -05000 Subject: From: [email protected]”. Ma ecco, pure nell’EFTA02011451, una mail diretta a Epstein in cui si legge “barbro is touching base…she says she is hoping to see you tomorrow afternoon along with Andrew Hessel… Please advise” e poi una lista di appuntamenti per un certo 14 febbraio tra i quali “Appt w/Irina Shayk (Ramsey’s friend)”.