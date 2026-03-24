Francesco Baccini ricorda Gino Paoli: “Quando Bruno Lauzi si presentò al suo compleanno, Gino scoppiò a piangere come un bambino. Ha cambiato il modo di scrivere, sulla scia di Bob Dylan”

Chi è stato Gino Paoli e quale eredità lascia alla musica italiana?

Se ne va l’ultimo del gruppo dei cantautori genovesi storici, insieme a Lauzi, Tenco, Bindi e De andrè. Se ne va l’ultimo tassello. Poi sono arrivato io, Fossati, ma loro sono i padri fondatori. Gino insieme agli altri hanno cambiato il modo di fare le canzoni in Italia, dando importanza al testo - cosa che fino all’epoca non era importante - e cambiando il modo di scrivere, anche un po’ sull'onda dei francesi Brel e Brassens oppure sulla scia dell’America di Bob Dylan. Ovviamente Paoli tra tutti questi era quello che cantava le canzoni d’amore, dal Il cielo in una stanza a Che cosa c’è, fino a Una lunga storia d’amore. Canzoni che fanno parte del DNA degli italiani e che sono un pezzo di storia della musica leggera italiana.



Hai un ricordo particolare che ti lega a lui?

Il mio ricordo di Gino è legato al concerto dei suoi 70 anni. Fece un concerto a Genova e invitò me, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Bruno Lauzi. Gino però non sapeva se Bruno Lauzi sarebbe venuto perché stava già poco bene. A un certo punto Lauzi si presentò improvvisamente e, mentre Gino cantava sul palco, Lauzi andò dietro di lui, prese un microfono e cominciò a cantare. Gino si girò, vide Bruno - che aveva già i segni del Parkinson - e scoppiò a piangere come un bambino, scappò anche dal palco. La cosa incredibile è che non riusciva a fermarsi di piangere. Allora, Bruno per farlo smettere, aveva iniziato a scherzare sulla sua malattia facendo battute. Una scena veramente strana che mostrava il legame d’amicizia tra i due.