Anche da morto Gino Paoli è più figo di te

E poi la musica. Non solo le canzoni, che già basterebbero, ma proprio l’idea di cosa potesse essere una canzone italiana. “Sapore di mare” è l’estate prima ancora che qualcuno provasse a raccontarla. “La gatta” è una filastrocca che diventa poesia senza passare dall’intellettualismo. “Una lunga storia d’amore” è una di quelle cose che, quando partono, ti fanno abbassare la voce senza sapere perché. E intanto, per tutta la vita, jazz. Quello vero. Tour, musicisti enormi, un piede sempre fuori dal seminato. Come se la forma canzone gli stesse stretta, come se dovesse sempre allargare un po’ il perimetro. Capito il punto? Gino Paoli non è mai stato contenuto. Non nella vita, non nell’amore, non nella musica. E infatti il problema è tutto qui: anche da morto, Gino Paoli resta più figo di te. Di me. Di tutti. Belìn che Gino.