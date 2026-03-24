24 marzo 2026

Adriana Volpe e Alessandra Mussolini litigano per un “vibratore” alla casa del Grande Fratello Vip? [VIDEO]

  • di Marika Costarelli

24 marzo 2026

Strane “vibrazioni” nella casa del Grande Fratello Vip. Uno scambio di battute equivoco e una Mussolini che sceglie di incassare in silenzio. Questo GF Vip sta ribaltando le aspettative sui concorrenti

foto di Ansa

Adriana Volpe e Alessandra Mussolini litigano per un &ldquo;vibratore&rdquo; alla casa del Grande Fratello Vip? [VIDEO]

Adriana Volpe, durante una discussione, rivolge ad Alessandra Mussolini una provocazione:
Alessandra: “Facciamo la vibrazione, il vibratore sotto al cuscino”.
Adriana: “Il vibratore forse ce ne avrai bisogno, ma è un’altra storia”.
Alessandra: “Che ha detto? Che ce ne ho bisogno?”.
Mussolini ha incassato con nonchalance e non ha contrattaccato, forse questa è la vera notizia.
La Volpe, invece, si è lasciata sfuggire questa battuta al vetriolo. Ci si poteva aspettare il contrario e, invece, questo GF VIP “va al contrario”.
Prima Paola Caruso che nomina il duce, mentre la Mussolini la zittisce con tono materno, ora la Volpe che sfiora quasi il volgare contro di lei.
Ci si poteva aspettare fuoco e fiamme da Alessandra Mussolini, invece, finora si sta dimostrando una buona giocatrice capace di regalare trash e una sana leggerezza nella casa. La sua sarà solo una strategia?

 

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