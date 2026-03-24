Grande Fratello Vip, già le prime squalifiche? Il "ric*hione" di Dario Cassini, la bestemmia di Ibiza Altea e il primo flirt così, di botto e senza senso

Con Antonella Elia ed esempio, quando le ha detto "posso abusare di te?", i due stavano semplicemente cucinando. Galeotta fu la cucina di nuovo, perché anche con Renato il comico era di nuovo intorno a piatti e pentole. Cassini stava impiattando un dolce, e nel porgerlo a Renato, ha accompagnato il tutto con "Sono mele, ricchione"; quando l'altro ha finto di non capire, allora ha aggiustato il tiro in "riccone". Naturalmente, con la videocamera accesa 24 ore su 24, tanto è bastato: davvero, si è chiesto chi ha assistito alla scena, si può utilizzare un insulto omofobo in tv come fosse un intercalare? Nei social se ne chiede anche la squalifica, e certamente nel corso della terza puntata se ne parlerà in studio.

Nel frattempo, sempre Renato, si è garantito la "ship" dell'edizione: dal nulla infatti, lui e Lucia hanno iniziato a fare coppia. Sapendo già in partenza che la durata sarà breve, e visti i dati d'ascolto potrebbe esserlo ancora di più, i due hanno deciso di dare una svolta alla loro partecipazione: perché si sa, la coppia all'interno della casa, attira sempre l'attenzione.

Torna poi un altro grande classico del Grande Fratello, perché pare che alla bellissima modella Ibiza Altea sia scappata una bestemmia nel cuore della notte. Sussurrata, appena percepibile, ma si sa quanto i reality nostrani siano suscettibili in merito. Altra squalifica? Oppure gli autori fingeranno di non aver capito bene?