Grande Fratello Vip, Lucia e Renato si baciano a poche ore dalla terza puntata [VIDEO]

È di questa notte il video del bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al GF VIP.

Le telecamere riprendono le effusioni sotto le coperte dei due, non troppo nascosti dall’occhio indiscreto del Grande Fratello.

Ma chi sono i protagonisti della prima liason di questa edizione?

Si tratta di Lucia Ilardo, nota per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza aveva concluso nel programma la sua storia con il fidanzato Rosario, a cui era stato proposto il trono di Uomini e donne. Già in molti, dopo Temptation, l’avevano etichettata come “infedele”; quello che è certo è che Lucia, grazie alla sua partecipazione al programma di Maria, è riuscita ad entrare nel cast del GF VIP, proprio perché la sua presenza, nel bene o nel male, “fa rumore”.

Renato Biancardi è, invece, un ex concorrente di Ex on the beach, a cui aveva partecipato con la ex Jessica. È anche il cantante della hit ironica Pino Givenchy e di altri brani quali: Malessere, Stasera sono live, Super Mario e Questa sera.

A pochi giorni dall’inizio del GF VIP ha mostrato una personalità verace e frizzante.

Rosario aveva anche attirato le attenzioni di Ibiza - altra concorrente di questo GF VIP - e gli utenti già attaccano Lucia perché, nonostante consapevole della simpatia che l'amica provasse per Rosario, ha comunque ceduto al bacio.

Un nuovo bacio, un nuovo triangolo di cui sicuramente si parlerà in puntata.

Temptation Island e Ex on the beach si alleano. Con due concorrenti con questo “vissuto televisivo” era prevedibile accadesse, la notizia sarebbe stata il contrario. Si prevede che il bacio si prenderà la prima serata prevista per stasera su Canale 5.