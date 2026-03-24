24 marzo 2026

Fabrizio Corona con la maschera di Piersilvio Berlusconi: “Il No ha vinto anche per colpa di questo e sua sorella” [VIDEO]

  • di Marika Costarelli

24 marzo 2026

Le teorie sul perché abbia vinto il “no” imperversano sui social e Corona non poteva mancare. È intervenuto a modo suo, con un video-meme che allude a qualcosa. Il “potere” contro cui Corona si schiera da mesi, sarebbe intervenuto nella vittoria del referendum

foto di Ansa

Fabrizio Corona con la maschera di Piersilvio Berlusconi: &ldquo;Il No ha vinto anche per colpa di questo e sua sorella&rdquo; [VIDEO]

“Il No ha vinto anche per colpa di questo e sua sorella”, scrive Fabrizio Corona su un video dove indossa la maschera dell’amministratore delegato di Mediaset.
Si riferisce proprio a lui, Piersilvio Berlusconi, e alla sorella Marina.
Cosa avrà voluto dire? Probabilmente lo urlerà in qualche discoteca che potrebbe ospitarlo nei prossimi giorni.
Le teorie sul perché abbia vinto il “no” imperversano sui social e Corona non poteva mancare.
È intervenuto a modo suo, con un video-meme che allude a qualcosa. Il “potere” contro cui Corona si schiera da mesi, sarebbe intervenuto nella vittoria del referendum. Rimane da capire se l’ex paparazzo approfondirà la sua tesi.
Nel frattempo, anche in mezzo al chiacchiericcio post referendum, è riuscito a prendersi una fetta d’attenzione mediatica, proseguendo con la sua guerra contro Mediaset.

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