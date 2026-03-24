Tuta di Chiara Ferragni, siepe di Homer Simpson e una Costituzione intatta: disciamo che Giorgia Meloni non ci ha capito una mazza dell’Italia di oggi

Un popolo che si sente tradito da quel Governo che a due settimane dal voto abbatte le accise dalla benzina con i fondi di scuola e sanità, già in declino vertiginoso. Che boccheggia davanti a Donald Trump, davanti ai crimini di guerra di Israele. Che pure sull’immigrazione, grande cavallo di battaglia in campagna elettorale, ha prodotto poco meno di un disastro tra l’Italia e l’Albania, mentre l’unica famiglia di cui si è occupato è quella nel bosco, dove per altro il congedo parentale paritario dev’essere pure esistito. È così che il popolo si aggrappa alla Costituzione, che - è bene ricordarlo - nasce nel 1947 come antifurto della democrazia e si mette a squillare ogni volta che il nostro paese prende una deriva autoritaria. Uno dice: la riforma non è una questione politica, è nell’interesse dei cittadini, della giustizia. Si grida al fascismo ma il fascismo non esiste. E invece tutto è politica, la storia si ripete e se il fascismo non esistesse nessuno ne starebbe parlando.



Nonstante questo, buona parte del fronte impegnato per il Sì, a un giorno dai risultati, continua a sostenere di essere l’unico ad aver capito a modo i quesiti proposti dal referendum, di averli soppesati e di aver avuto il buonsenso per discernere cosa sia giusto e cosa invece no: forse è su questo che dovrebbe riflettere Giorgia Meloni, prima ancora di stabilire quale delle sue diverse serpi in seno abbia addentato la sua carne diafana. Forse andrebbe presa in considerazione l’idea che anche qualche sostenitore del NO abbia capito le idee dietro alla riforma e che queste idee semplicemente non siano piaciute, così come non piaciono il premierato, la guerra, la crisi, la fame.



Disciamo che magari andrà meglio la prossima volta. O magari no.