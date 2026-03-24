Abbiamo letto “Pratown”, il libro che analizza ai raggi X la “capitale cinese d'Italia”. Affari, commercio, Triadi: perché Prato è il laboratorio europeo della Cina

Partiamo con la domanda più gettonata di tutte: perché prato e considerata la capitale cinese d’Italia?

Con i suoi quasi 35.000 cinesi regolarmente residenti, Prato è la città italiana con la più alta presenza di cittadini orientali. E oltre all’aspetto demografico, ce ne è anche uno macroeconomico. Delle 8.000 aziende presenti sul territorio che si occupano di tessile, moda e confezione, più di 5.000 sono a conduzione cinese. Questi numeri danno la misura del fenomeno nella sua dimensione.

Cos’ha la Chinatown di Prato di diverso rispetto alle altre d’Italia e del resto d’Europa?

Mentre altrove si sono radicati occupandosi di terziario con bar, ristoranti e attività commerciali al dettaglio, qui a Prato si sono affermati nel comparto manifatturiero con la confezione di capi a basso costo. Il pil che la Chinatown pratese produce ogni giorno non è paragonabile a quello di altre Chinatown europee.

La presenza cinese porta luci e ombre all’industria locale. E allora, quali sono le luci e quali le ombre?

Le ombre sono rappresentate dai tanti episodi di sfruttamento e di illegalità denunciati nel corso degli anni e sui quali si è fatto davvero poco finora. Mezza Europa viene quotidianamente a comprare nei pronto moda cinesi capi a pochissimi euro. Questo è possibile soltanto con filiere illegali che rappresentano un cancro per la nostra città. Pensate che per ogni euro di prodotto finale di abbigliamento venduto e prodotto da queste parole, a Prato rimangono meno di 5 centesimi in termini di valore generato con 2,6 centesimi al comparto tessile e 2,1 centesimi ai pronto moda. Le luci sono rappresentate più che altre dalle opportunità non ancora sfruttate: sia quelle economiche, perché i cinesi di fatto hanno completato una filiere, che quelle culturali, come il Capodanno Cinese che potrebbe diventare un asset strategico a livello turistico.

Malaffare, zone grigie, Triadi: le cronache hanno parlato, parlano e probabilmente parleranno ancora di queste tematiche. Ma com’è la situazione criminalità di Prato legata alla presenza cinese?



Pesante. Nelle ultime settimana la Polizia Locale di Prato ha arrestato un commando cinese composto da cinque persone che sono state trovate in possesso di una pistola e di materiale esplosivo. È in corso una guerra per il controllo della logistica del territorio e Prato è diventato ovviamente epicentro europeo di questa lotta. Ai pratesi arriva poco, perché è come se i cinesi vivessero in una dimensione parallela.

Nel libro parla di un sistema bancario parallelo. Come funziona?

Puoi entrare tranquillamente in Chinatown in una rosticceria cinese usata come copertura, mandare 50.000 euro in contanti a Shanghai e, dall’altra parte del pianeta, con un sistema praticamente di vasi comunicanti, un cinese riceve il denaro che hai verso a Prato senza che il denaro si sia fisicamente mosso. Esiste un vero e proprio sistema bancario parallelo, che funziona benissimo peraltro, e che serve anche ad eludere il fisco italiano. I cinesi hanno costruito un sistema che funziona meglio di quello italiano. Più pratico, più veloce e più sicuro per loro.