Italo Bocchino, Matteo Salvini e i finti oracoli del “sì” al referendum. Non avevano annusato l’odore della vittoria?

“Mi piace l’odore del no al mattino”. Ce li immaginiamo così i leader dell’opposizione oggi, il day after del referendum per la giustizia. È il profumo della vittoria, per una volta. Giorgia Meloni e i suoi hanno perso e nelle narici resta il tanfo della sconfitta. L’esito della consultazione era incerto, i sondaggi non avevano dato un quadro preciso. Poteva andare in entrambi i modi. Qualcuno, però, era sicuro. Per Italo Bocchino era già tutto previsto: vince il sì con 10 punti di vantaggio. A Otto e mezzo aveva spiegato retroattivamente l’oracolata dicendo che il suo parere era fondato sull’indagine dei precedenti referendum costituzionali: la storia si ripete ma non sempre. Stessa linea predittiva per Matteo Salvini: “Vince il sì con il 54%”. Il leader della Lega, dopo la coltellata del generale Vannacci, incassa ma non cede. Il valore di un pugile non va misurato sui colpi che vanno a segno, ma su quelli che riceve e che non lo mettono al tappeto. Si vede che è gente navigata, che sa annusare l’aria. L’aroma della vittoria era forte, la profezia è venuta di conseguenza. Anche Andrea Scanzi, sostenitore del no, dava ragione a Bocchino (solo su questo): stravince il sì. Gufata totale. Diamo però il favore delle armi: i pronostici (come i rigori) li sbaglia solo chi ha il coraggio di farli. Troppo facile fare come Fabrizio Corona che a risultato certo ha pubblicato un tweet dicendo che il “terribile podcast” di Fedez ha fatto vincere il no, “come previsto”.