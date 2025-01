M - il figlio del secolo (Sky), Luca Marinelli al Basement di Gazzoli risponde alle critiche: “Il rischio delle destre estreme...”. E su Mussolini e Antonio Scurati...

Non c’è niente da fare: M – Il figlio del secolo su Sky è la serie del momento. Sono giorni in cui se ne parla in relazione alle parole di Luca Marinelli e il suo avvicinamento a Benito Mussolini (da antifascista), all’accuratezza storica dell’opera, al romanzo di Antonio Scurati. L’interprete di M. ne ha parlato anche al Basement di Gianluca Gazzoli. E seppur la puntata sia stata registrata prima dell’uscita della serie, le sue parole suonano ancora attuali. Cosa ci deve lasciare, quindi, M – Il figlio del secolo? La consapevolezza della nostra ignoranza e la necessità di non far ripetere la storia: “Lo vediamo con i partiti di estrema destra in tutta Europa…”

La puntata del Basement di Gianluca Gazzoli del 20 gennaio con Luca Marinelli è stata registrata prima dell’uscita della serie Sky M – Il figlio del secolo. Eppure, l’attore sembra quasi rispondere ad alcune critiche che gli sono state rivolte nei giorni scorsi. Oltre i chili presi (che sono ventiquattro) e il dialetto romagnolo, c’è la questione politica. Il suo Benito Mussolini guarda dritto in camera, parlando direttamente a noi: il fascismo può tornare, sembra dirci. All’inizio l’attore era incerto, poi ha letto il libro di Antonio Scurati, “un gesto meraviglioso e di un antifascismo grandioso, bellissimo”. E dopo il confronto con il regista Joe Wright ha deciso di dire sì. Poi il già noto confronto con la nonna, che è già stato raccontato più volte: “Le ho detto che avrei voluto prendermi, da antifascista, la mia responsabilità”. La paura, però, qual era? Forse quella di idolatrare indirettamente un personaggio inavvicinabile? “Non sai mai veramente dove vai, dove entri, a cosa ti avvicini. In questo caso questa cosa mi dava molti pensieri, molte preoccupazioni”. Contrariamente a quanto sostenuto da molti, però, Marinelli rivendica l’accuratezza storica della serie. Quegli anni, dice, vanno conosciuti, studiati, non dimenticati. “Ci sono dei punti in comune con il periodo che stiamo vivendo?”, chiede Gazzoli. “Io vedo tantissimi parallelismi”, replica l’interprete di M., “vediamo in tutta Europa governi di estrema destra che stanno prendendo piede. Credo che l’unico antidoto sia di mettersi davanti alla propria ignoranza”, cercando di superarla per “non lasciarsi convincere alle risposte semplici”.