Giorgia Meloni da Fedez a Pulp Podcast è il primo passo della strategia post-referendum della destra

Senza sprecarsi in complotti, è evidente che un buon leader, di fronte a un momento di svolta, guardi già oltre il nodo verso quel che arriverà. E Giorgia Meloni, che ha una pessima corte e di pessimi maggiordomi, resta pur sempre un’ottima leader. Pare che a Pulp Podcast la parola più usata dalla premier sia stata “diciamo” e poi “cioè”, due intercalari che talvolta tradiscono l’impreparazione dello studente, altre volte il fatto di sentirsi a proprio agio in un certo contesto. Decidete voi quale delle due ipotesi si addica meglio alla capa di Fratelli d’Italia. Sul perché lei sia andata nel programma di Fedez e Mr Marra abbiamo già scritto. Il passaggio fondamentale per Giorgia Meloni è il Sì al Referendum. Ma sarebbe un errore credere che questa riforma sia una proposta meloniana o di questa destra. La riforma della giustizia, che è una riforma liberale e conservatrice, non ha nulla a che fare con la destra sociale di almeno due dei tre partiti al governo. Con lo sbatacchiare anti-intellettuale di tanta strana fauna politica, che si aggrappa a Giorgia Meloni come alla gonna di una madre (allora è davvero “mamma d’Italia”, o almeno mamma di Fratelli d’Italia). Serviva lei per demitizzare questa riforma, passata a sinistra come un attacco profondo alla Costituzione e difesa dai sostenitori del Sì come una riforma tecnica e anche un po’ complicata da spiegare; cosa del tutto falsa. Ma come, una post-fascista che rifiuta il mito? Certamente, poiché i fascisti del mito coglievano solo la superficie, l’aspetto pratico, e cioè di persuasione delle masse.