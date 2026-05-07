Altro che David di Donatello: il ministro Giuli è nel fuoco incrociato. Attori e registi lo criticano dal palco di Cinecittà (i sindacati da fuori) e ora pure La Verità lo attacca per i film sovvenzionati dal suo Ministero

“Con Raffaele Brunetti, che è mio marito, abbiamo una piccola società indipendente, la B&B Film, che produce documentari da più di trent'anni e, così come è avvenuto per il documentario su Regeni, abbiamo cercato di ottenere il contributo del fondo selettivi del ministero. Che poi non è mai arrivato”. Così Ilaria De Laurentiis, regista del documentario su Rossellini, che poi ha aggiunto: “Adesso ci troviamo in una situazione in cui abbiamo difficoltà ad andare avanti. Io davvero non so come andremo avanti. E questo mi rattrista molto”, una criticità acuita dalla consapevolezza che “sono stati finanziati alcuni documentari che hanno preso anche due milioni di euro. Ma che non sono finalisti al David di Donatello. Che non parlano di cultura italiana, che non hanno avuto un riconoscimento del pubblico come noi alla Festa del cinema di Roma. Che non hanno vinto il Nastro d'argento, quindi un riconoscimento dei critici cinematografici, come abbiamo vinto noi. E che non stanno facendo il giro del mondo, come sta facendo il nostro documentario, che tra l'altro ci è stato chiesto dal ministero degli Esteri a rappresentare l'Italia. Non intendo sindacare sugli altri progetti che hanno ricevuto sostegno ma trovo tutto questo terribilmente contraddittorio”. Prima la cultura italiana, dicono dal Governo. Solo, però, quando conviene.