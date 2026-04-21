“Noi lasciati soli da sindacati e autori”. Il portavoce del movimento “Siamo ai titoli di coda” per i lavoratori del cinema: “Il boicottaggio dei David? Può essere dirompente”

Dario Indelicato, il cinema ti ha reso pessimista?

No, pessimista no, mai. Sono due anni che si trascina questa situazione. Se fossi pessimista avrei già mollato. Però è dura, mi sembra che vada tutto a complicarsi invece che risolversi.

Cosa ti porta a pensarla così?

Il continuo stato di confusione che c'è in merito alle questioni ministeriali, un decadimento culturale che si è innescato per diversi motivi. Anche l'atmosfera internazionale influenza il nostro settore: le condizioni produttive si sono abbassate, c’è la questione del carburante e c'è un crollo imponente delle capacità occupazionali. Non si lavora più come prima. Il peso di tutta la crisi è ricaduto completamente sui lavoratori e le lavoratrici, considerando che poi il nostro è già di per sé un lavoro molto fragile, strutturato su un'intermittenza, perché siamo lavoratori discontinui.

Prima qual era la normalità?

Tra un'occupazione e l'altra passavano in media 2-3 mesi, facevo un film in otto settimane e il guadagno mi permetteva di vivere in quell’intervallo. Ora passano anche anni tra un set e un altro, il tempo medio di produttività di un film si è abbassato a cinque settimane e il guadagno ti permette di vivere un mese e mezzo, perché nel frattempo il costo della vita è aumentato. E non avendo sostegno al reddito abbiamo dato fondo alle casse per ovviare a un buco enorme. Tanta gente sta abbandonando.

La vostra è una battaglia che sì parte dal cinema, ma è trasversale, tocca vari temi.

Il cinema non è un mestiere qualunque. Chi fa cultura dovrebbe salvaguardare in primis la propria umanità. A questo serve l’arte: per lo sviluppo dell'umanità. È inutile appellarci solo alla necessità che venga garantita l'occupazione se poi ci dimostriamo disattenti a tutto ciò che accade intorno a noi. È un tempo difficile quello che stiamo vivendo. La nostra principale sensibilità riguarda Gaza, ma non solo. Ribalto la domanda: come si può non essere attenti e pensare solo di chiedere i soldi per lavorare? Il cinema è strutturato su un elemento culturale che deve, per una questione etica e morale, trasmettere la necessità di tutelare l’umanità in ognuno di noi.

Capita di essere accusati di volere solo assistenzialismo?

Sì, capita, ma la nostra rivendicazione è più profonda. Riconosciamo che c'è un problema strutturale che non puoi nascondere sotto il tappeto. È necessario affrontare le problematiche alla radice e cercare di sviluppare un percorso nuovo, che riporti l'elemento culturale del nostro lavoro al centro.

Cosa intendi?

Non puoi solo essere felice di fare cinema perché sei una star. Non basta. Bisognerebbe recuperare i valori che ci hanno trasmesso i pionieri. Abbiamo il dovere morale di difenderli.