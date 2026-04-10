Piove sul Ministero. La commissione cinema di Giuli dura poco più di un anno e ora si dimettono tutti. Dal mancato finanziamento al documentario su Regeni, al film su Aldrovandi e pure le Winx

Il quotidiano Domani allarga il discorso chiamando in causa la Rai: la rete pubblica, infatti, avrebbe acquistato i diritti di Tutto il male del mondo per inserirlo in palinsesto nel 2027 (quest’anno è solo su Sky), mentre la sezione del Mic bocciava il finanziamento. Un atteggiamento schizofrenico che aggiunge caos al caos. Da una parte si poteva promuovere un’opera dal valore civico indiscusso (Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura, per rimediare a quanto accaduto ha proposto una proiezione alla Camera), dall’altra sostenere la produzione di Domenico Procacci per Fandango evitando le polemiche che imperversano. Sia Giuli che Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, hanno detto che il sistema è da rivedere e che non condividono la decisione della commissione. Sempre Domani ha ricordato un altro taglio rivedibile, anche questo con una connotazione politica chiara: nel 2025 l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico ha avuto 90mila euro in meno per le attività, quando già nel 2022 e 2023 erano stati imposti altri ridimensionamenti (50 mila euro in meno alle attività della cineteca e 20 mila per UnArchive Found Footage Fest).