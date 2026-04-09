La moda è lo specchio del mondo e “Il diavolo veste Prada 2” lo ha capito. Non aspettatevi l’anarchia del primo film, stavolta è tutto diverso: da Vogue a Lady Gaga

Un sospiro nostalgico attraversa le parole New York, Runway. Ah, quel primo film del 2006 che ci ha fatto innamorare di Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily e Nigel. E ora? Ora siamo qui a guardare il trailer finale di Il Diavolo Veste Prada 2, con Lady Gaga che canta Runway insieme a Doechii, mentre ci chiediamo se il glamour di una volta avesse davvero qualcosa in più o se siamo solo noi ad essere noiosamente nostalgici.

Il trailer finale di Il Diavolo Veste Prada 2 ci catapulta tra le passerelle di Milano con uno sguardo che ricorda le pagine di Vogue: tutto perfetto e calcolato. Ma sotto questa perfezione, qualcosa sembra mancare: il caos creativo e ribelle dell’originale del 2006. Ed è proprio sfogliando Vogue che abbiamo un quadro ancora più completo di ciò che sarà il sequel.

La macchina promozionale del sequel è partita a bomba: prima tappa, Città del Messico, dove il cast ha iniziato il tour mondiale.

Meryl Streep e Anne Hathaway hanno già fatto capolino a Tokyo e nei prossimi giorni toccherà a Seul e Shanghai. Il tutto per culminare con le premiere mondiale a New York e quella europea a Londra. In ogni tappa, il lookbook ufficiale catturerà tutti gli outfit, pronti a diventare oggetto di culto tra fashionisti e nostalgici.

Lunedì 6 aprile, il trailer finale è esploso sul web: Miranda scandisce le sue frecciatine, Andy torna negli uffici di Runway, Emily si fa nuova guru del self-branding e Lady Gaga compare in cameo nella sequenza girata a Milano, tra Accademia di Brera, Galleria Vittorio Emanuele II e un Lago di Como più glamour che mai.

Andy, ora responsabile dei contenuti editoriali, accompagna la nuova assistente (Simone Ashley) tra vestiti di Chanel e corridoi carichi di tensione fashion: “Una volta facevo il tuo lavoro”, ricorda. Ma nulla è rimasto: nessun capo salvato, solo il nuovo mondo di Runway.

E allora viene da chiedersi: quanto ci mancava quel primo “scandalo” sartoriale del 2006, quando Andy ed Emily esploravano un territorio di moda ribelle e strabordante?