9 aprile 2026

The Trauma Show, al Teatro Garbatella di Roma ci siamo sentiti tutti più vicini, tra ansie e sentimenti

9 aprile 2026

Siamo stati media partner di The Trauma Show, contest teatrale in cui attori e
attrici si sono sfidati sul palcoscenico a colpi di monologhi originali. Dolori, relazioni, angosce. Testi per affogare nelle lacrime o ironizzare sulle sfighe. Noi c’eravamo, e ora ve lo raccontiamo (e vi diciamo perché vale la pena seguire la finalissima del 10 aprile)
The Trauma Show, al Teatro Garbatella di Roma ci siamo sentiti tutti pi&ugrave; vicini, tra ansie e sentimenti

Abbiamo sentito tutto. Gioia per le parole in cui abbiamo potuto riconoscerci, paura per scenari difficili anche soltanto a immaginarli. Perché di solito è sempre così faticoso ascoltare le varie forme del dolore, capirle, e invece per una volta è stato facile e immediato, perché universale. I monologhi, anzi i “regali” degli artisti in gara erano tutti diversi (e alcuni, con sfondo volutamente ironico, ci hanno letteralmente steso). Si è parlato di relazioni, disagi, esperienze inverosimili o emergenze sociali. Al Teatro Garbatella di Roma per quattro sere abbiamo conosciuto le attrici e gli attori del progetto nato da un’idea di Francesca Nunzi e sviluppato in contest da Maria Vittoria Casarotti Todeschini, che ne cura la direzione artistica, ed Eonica Group, che lo produce. Dieci attori al giorno e 8 finalisti al termine dei quattro appuntamenti (la finalissima che decreterà il vincitore del The Trauma Show si terrà il prossimo 10 aprile): Daniele Mariani, Luca Grispini, Jaele Fo, Madeleine Faye, Federico Rassu, Martina Spampinato, Francesca Carrain e Giorgia Castelli.

Daniele Mariani e Luca Grispini sono i finalisti della prima serata del The Trauma Show
Daniele Mariani e Luca Grispini sono i finalisti della prima serata del The Trauma Show Courtesy The Trauma Show
Jaele Fo, Madeleine Faye sono le finaliste della seconda serata del The Trauma Show
Jaele Fo, Madeleine Faye sono le finaliste della seconda serata del The Trauma Show Courtesy The Trauma Show

The Trauma Show è nato da un desiderio comune: quello di creare uno spazio in cui scegliere come mostrarsi e quali parole consegnare agli altri. “Esiste una generazione di talenti che ha molto da dire ma pochi luoghi in cui potersi esprimere. Il teatro, quando torna a essere uno spazio libero e autentico, può diventare un punto di incontro tra storie personali, creatività e pubblico", ha detto Maria Vittoria Casarotti Todeschini. Esibizione dopo esibizione, gli spettatori rimanevano immobili, avvolti in un silenzio religioso, pronti a ricevere tutto, intensamente. Sentimenti, confessioni, traumi. A fine spettacolo, dalla platea al palco, non esistevano separazioni, si perdevano i confini delle distanze, eravamo “vicini”. Tra i giurati presenti durante i vari appuntamenti: Annamaria Sambucco, Armando Pizzuti, Flavia Toti Lombardozzi, Anna Pennella, Florinda Martucciello, Laura De Strobel, Marco Matteo Donat-Cattin e Federica Baglioni (casting director); i registi Stefano Cipani, Enrico Maria La Manna, Marcello Cotugno, Emanuele Imbucci e Toni Fornari; l’attrice e drammaturga Francesca Nunzi; l’acting coach Aurin Proietti e lo sceneggiatore e regista Stefano Sardo. The Trauma Show è stata un’occasione per scoprire e liberare talenti e far tornare centrali anche problematiche che si slegano sempre di più dai nostri discorsi. Come il senso di sopraffazione costante o le tensioni che ci appartengono. E nello specifico ci siamo commossi quando i testi dei candidati hanno incontrato le paure di tutti, tipo quella di definirsi adulti, di crescere in questo mondo senza sapere come.

Federico Rassu, Martina Spampinato sono i finalisti della terza serata del The Trauma Show
Federico Rassu, Martina Spampinato sono i finalisti della terza serata del The Trauma Show Courtesy The Trauma Show
Francesca Carrain, Giorgia Castelli sono le finaliste dell&#039;ultima serata del The Trauma Show
Francesca Carrain, Giorgia Castelli sono le finaliste dell'ultima serata del The Trauma Show Courtesy The Trauma Show

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