Super Mario Galaxy è la Corazzata Potemkin dell’animazione? Il colosso è ora al cinema e il box office ringrazia

L’animazione oggi è terreno delle grandi corazzate. Mentre la scena indipendente continua a produrre perle e perfino a vincere Oscar, come nel caso di Flow, sono i franchise a fare davvero la differenza al botteghino. Da Demon Slayer ai Minions, il cinema animato vive una fase d’oro, senza scordarsi di KPop Demon Hunters e con buona pace di Disney e Pixar, sempre più in affanno. In questo contesto uno dei casi più clamorosi è stato senza dubbio quello di Super Mario, frutto della collaborazione tra Illumination e Nintendo. Il primo film ha registrato incassi record e ha conquistato il pubblico, pur restando, dal punto di vista strettamente cinematografico, un prodotto piuttosto modesto. Proprio per questo l’attesa per il seguito era altissima, anche perché l’ispirazione dichiarata, Super Mario Galaxy, pesca da uno dei vertici assoluti della storia videoludica. Questo secondo capitolo mostra subito ambizioni più grandi. L’introduzione di Yoshi e Rosalinda, insieme agli Sfavillotti, le piccole creature stellari che la accompagnano, amplia l’immaginario del film. Il passaggio dal Regno dei Funghi allo spazio conferisce un respiro più ampio, con minacce più grandi e una posta in gioco più alta. Sul piano della sceneggiatura, però, i limiti restano evidenti. La struttura è quella di un’avventura molto pensata per i più piccoli e la semplificazione si sente. Soprattutto nella prima parte, che diventa un girovagare a vuoto dei personaggi, separati in modo forzato per preparare una ricongiunzione finale prevedibile. La seconda metà recupera ritmo e spettacolo, con sequenze riuscite. Va detto che il film funziona bene sul piano delle battute. L’umorismo è centrato, leggero, e rende l’esperienza piacevole anche quando la struttura scricchiola. Nel complesso questo Super Mario Galaxy è superiore al primo film. Aumenta il senso di magia e restituisce, a tratti, l’emozione di vedere sul grande schermo personaggi che ci accompagnano da quarant’anni. I fan adoreranno questo sequel, forse ancora più del primo. Ma l’entusiasmo del fandom non può essere un criterio critico. Quando si valuta un film il cuore conta, la reverenza no. E qui Super Mario Galaxy si ferma un passo prima. Perché la dimensione Galaxy non è solo un fatto estetico o videoludico, è una questione di meraviglia.