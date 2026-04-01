Il cinema italiano ce l’ha con gli “immigrati”? Con il nuovo tax credit i film stranieri ci “rubano il lavoro” e parte la protesta

Ovviamente il settore si è mobilitato con un appello promosso dal Coordinamento Autori Autrici, firmato da oltre 200 tra attori, autori, registi e maestranze del cinema. A sottoscriverla, tra gli altri, ci sono Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani, Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, Alba Rohrwacher, Marco Bellocchio, Matteo Garrone e Nanni Moretti.

Quello che preoccupa l’intero comparto, non sono solo i tagli in sé, ma anche la tempistica: il decreto infatti, si inserisce nel percorso verso una nuova legge di sistema, lasciando già immaginare il futuro che aspetta il settore.

“Così si uccide il nostro cinema”, si legge nell’appello. E ancora: “Il Governo decide di raddoppiare la spesa per l’attrazione delle produzioni estere, e diminuire di due terzi i fondi erogati dal Ministero della Cultura per il finanziamento di scrittura, sviluppo, produzione e distribuzione dei progetti audiovisivi italiani di particolare qualità artistica, dei documentari e delle opere di animazione”. Una scelta “iniqua” che, appunto, arriva “nel momento in cui si sta discutendo anche una nuova legge di sistema, che determinerà le sorti del cinema italiano per i prossimi decenni”.

I firmatari perciò, chiedono che nella riforma venga messa al centro la creatività italiana, ribadendo che è l'espressione di migliaia di lavoratori. Alla fine, al cinema italiano è toccato davvero dire "prima gli italiani" al governo.