Anche la Gialappa’s imita Fabrizio Corona: ok, ma perché non lo fanno con i politici? La satira in Italia è morta e ora è stata pure dimenticata dai comici, che invece di attaccare il potere puntano solo su vip e trend social

Il ricordo di cos’era la comicità, dicevamo: tanto cabaret, ma anche impegno dietro la risata. La politica è sparita dalla comicità: esiste nella veste di commento sulle ultime dichiarazioni del politico di turno, una sorta di gossip politico con spruzzata di sarcasmo. Questo finché siamo dalle parti di Crozza, o al massimo nella copertina di DiMartedì; altrove, è il caso ad esempio del GialappaShow, si preferisce puntare su personaggi di costume, sui vip.

Si ride ancora, si ride tanto (forse), ma soprattutto si ride facile: mai a denti stretti.

In Rai la comicità è stata depennata, mentre a Mediaset resiste occasionalmente il cabaret disimpegnato di Zelig; per il resto, bisogna andare su Tv8 e Nove.

Ad essere sparito, è soprattutto il discorso politico: inteso come riflessioni sui temi sociali, la collettività; la polis in senso lato. È scomparso dalle imitazioni che fissano un personaggio nell’immaginario, cogliendo le debolezze e le piccolezze del potente di turno che, invece, al massimo, si trasforma in una simpatica canaglia: tant’è che non si lamenta più nessuno. E se nessuno si offende, è perché non ha fatto male abbastanza.