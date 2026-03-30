GialappaShow, la bomba di Gherarducci e Santin sul motivo per cui Mediaset si è lasciata sfuggire il programma ora su Tv8:"La verità è che non ci offrivano più niente”

Chissà se ci pensa mai Pier Silvio Berlusconi, che il gioiellino ce l'aveva in casa. Due edizioni l'anno, dal maggio 2023 il GialappaShow è il programma di punta di Tv8 che, da quando è arrivata sulle frequenze che una volta erano di Mtv, sta seguendo la strada per accreditarsi come canale generalista. Negli anni, una delle vie percorse dalla rete Sky per raggiungere l'obiettivo è stata alternare la visione in chiaro dei prodotti Sky con alcuni format che, invece, la tv generalista la ricordino. Oppure i loro personaggi: la Gialappa's Band e il Mago Forest per esempio.
La squadra dei vari Mai Dire è tornata al completo su Tv8, con nuovi innesti e ascolti simili a quelli di alcuni talk show delle generaliste; al punto che, edizione dopo edizione, il GialappaShow è diventato un piccolo cult in cui sono gli stessi personaggi famosi a chiedere di poter essere co-conduttori di puntata. E l'ottava edizione in partenza lunedì 30 marzo, inizia persino con Jovanotti.
Sono stati proprio Giorgio Gherarducci e Marco Santin a raccontarlo al Corriere della Sera: anche gente che non ama presenziare sul piccolo schermo, ad esempio Valentino Rossi, li hanno contattati per poter prendere parte al programma. E se per alcuni, come potrebbe essere il caso del "dottore", si tratta sicuramente di puro amore per lo show, per altri il passaggio a Tv8 è un modo per conquistarsi la patente dell'autoironia agli occhi del pubblico. Ma è interessante che tutto ciò accada sull'ottavo canale del telecomando, divenuto un' oasi dove sperimentare personaggi, parodie, idee. Soprattutto se quel campo, una volta, era Italia 1.
Sempre nella stessa intervista, i due autori hanno anche spiegato perché se ne sono andati da Mediaset: "Pier Silvio si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente, solo tre puntate di un Mai Dire Gol con vecchi comici. Noi volevamo fare un programma nuovo. E dire che per vent’anni abbiamo lavorato tranquillamente, ed erano gli anni in cui Berlusconi era attivo politicamente, eppure non abbiamo mai avuto problemi. Forse, come nei matrimoni, ci siamo dati per scontati e l’amore è finito". In una Mediaset che si ripiega su se stessa insomma, alla Gialappa's erano rimasti solo i reality: dopo il breve passaggio in Rai infatti, quando il trio è tornato al Biscione, ha avuto in dote il commento del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei Famosi.
Con un po’ di voglia di osare, anziché il fiore all’occhiello di Tv8, il GialappaShow poteva essere quello di Italia 1: una ventata di aria fresca in una rete a cui, ormai, sono rimaste solo Le Iene.
Nel frattempo, probabilmente proprio guardando al successo riscosso con la Gialappa’s, Mediaset si è accaparrata Max Giusti con contratto in esclusiva. E che fine hanno fatto i personaggi che gli hanno regalato una nuova vita professionale? Confinati a Scherzi a parte. Ma Pier Silvio Berlusconi, davvero, ci penserà mai che il gioiellino televisivo ce l’aveva in casa? Forse non abbastanza.