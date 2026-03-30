GialappaShow, la bomba di Gherarducci e Santin sul motivo per cui Mediaset si è lasciata sfuggire il programma ora su Tv8:"La verità è che non ci offrivano più niente”

Sono stati proprio Giorgio Gherarducci e Marco Santin a raccontarlo al Corriere della Sera: anche gente che non ama presenziare sul piccolo schermo, ad esempio Valentino Rossi, li hanno contattati per poter prendere parte al programma. E se per alcuni, come potrebbe essere il caso del "dottore", si tratta sicuramente di puro amore per lo show, per altri il passaggio a Tv8 è un modo per conquistarsi la patente dell'autoironia agli occhi del pubblico. Ma è interessante che tutto ciò accada sull'ottavo canale del telecomando, divenuto un' oasi dove sperimentare personaggi, parodie, idee. Soprattutto se quel campo, una volta, era Italia 1.

Sempre nella stessa intervista, i due autori hanno anche spiegato perché se ne sono andati da Mediaset: "Pier Silvio si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente, solo tre puntate di un Mai Dire Gol con vecchi comici. Noi volevamo fare un programma nuovo. E dire che per vent’anni abbiamo lavorato tranquillamente, ed erano gli anni in cui Berlusconi era attivo politicamente, eppure non abbiamo mai avuto problemi. Forse, come nei matrimoni, ci siamo dati per scontati e l’amore è finito". In una Mediaset che si ripiega su se stessa insomma, alla Gialappa's erano rimasti solo i reality: dopo il breve passaggio in Rai infatti, quando il trio è tornato al Biscione, ha avuto in dote il commento del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei Famosi.