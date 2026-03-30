I The Kolors si danno al soft por*? Esce “Rolling Stones” e il videoclip con Eva Henger e Gianni Celeste

Chiuso il nuovo album, quale modo migliore di annunciarlo se non con un singolo già pronto a conquistare l’estate (o quasi)?

Anche quest’anno i The Kolors sono determinati a presidiare la bella stagione. Il titolo del nuovo singolo è Rolling Stones. E, diciamolo, questa hit “hitta” un po’ meno delle altre, probabilmente la band uscirà la hit estiva tra qualche settimana, questo è solo un assaggio primaverile.

Ma a rendere “il danno” meno evidente ci pensa il videoclip, che accarezza il trash e strizza l’occhio al porno soft con due guest star d’eccezione: Eva Henger e Gianni Celeste. La coppia anomala si presta bene all’atmosfera morbida anni ‘80 dei video.

I The Kolors suonano sul palco del celebre club milanese, il Red Room; anche la fotografia è volutamente vintage.

Il cantante neomelodico entra nel club insieme alla sua signora. Tutto acchittato: incravattato, con l’occhialone da vista. In un altro tavolo, una splendida Eva Henger.

E mentre Stash suona e canta la canzone sul palco, i due si scambiano sguardi che non lasciano niente di non detto. Alla fine sarà lei a farsi avanti, con tanto di scenata di gelosia della compagna di lui: ci si sente immersi in un cinepanettone di fine anni ‘80, ma senza la componente trash. Strano ma vero!

Sul finale la strana coppia sale sulla Ferrari di lui e, per il resto, a voi l’immaginazione.

La scelta delle guest star appare totalmente casuale e forse per certi versi lo è. Ma pare che i The Kolors volessero dare risonanza all’immagine del nuovo disco, e se per questo serve chiamare due personaggi tanto controversi, perché no? È il marketing, signori. Non ci sono regole.