Con “5” le Bambole di Pezza restano f*ttutamente rock

È uscito 5, il nuovo album delle Bambole di Pezza.

Tra il polverone di Sanremo 2026 e la realtà dei club, le ragazze sono tornate e tutti ormai ne hanno sentito parlare. E mentre il web discute se siano ancora “abbastanza punk”, c’è una generazione di bambine che impara a dire “no” guardando queste donne. Ed è la vittoria più grande.

​Diciamocelo chiaramente: scrivere delle Bambole di Pezza oggi non è come farlo vent’anni fa. Allora erano l’eccezione cromata in un mondo di maschi col plettro tra i denti; oggi, con l’uscita del loro quinto disco, intitolato semplicemente 5, sono più mature e si vogliono prendere tutto perché loro la gavetta l'hanno fatta davvero.

​La loro maturità non sta nella compostezza, ma nel sapere esattamente cosa succede quando entrano in una stanza: il volume si alza e i pregiudizi crollano. Sono cinque donne e sappiamo bene quanto tutto questo possa mandare in tilt chi cerca ancora di incasellarle ma le risposte non le trovi nelle recensioni: la trovi sotto il palco.

​Sono un gruppo che ha costruito la loro credibilità chilometro dopo chilometro, furgone dopo furgone.

Questa forza esplode nelle tracce di 5, ma affonda le radici in un’attitudine che non è mai cambiata. Penso a mia figlia, che canta a squarciagola il loro inno Mi hai rotto il cazzo. Anche se quel brano è un capitolo precedente, è il cordone ombelicale che lega la loro storia al presente. Vederla lì, piccola com’è, che urla quelle parole non è un capriccio infantile. È una bambina che guarda queste donne e decide che vuole essere quella donna lì. Una donna cazzuta, che sa dire basta, che sa tracciare un confine in maniera netta.