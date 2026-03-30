Grande Fratello Vip scappa dalla Nazionale per salvare gli ascolti. Ma che senso ha un reality televisivo senza un palinsesto di rete che lo sostiene?

Arranca il Grande Fratello Vip. Racimolando share, con i concorrenti che si spendono in dinamiche e uno studio che sta trattando il programma per quello che deve essere: un reality, perciò leggerezza e avanti così. Eppure, nonostante i tasselli siano tutti al loro posto (giusto), manca quello principale: l’interesse del pubblico. Il format è saturo e ora Mediaset deve cercare di portarlo a termine: perché se le settimane previste erano già solo sei in partenza, ammissione indiretta di chi è consapevole di che aria tiri per il genere, ne mancano ancora quattro. Partito martedì il 17 marzo infatti, il Grande Fratello Vip non è ancora nemmeno a metà del suo percorso: in compenso, per tutelarlo dal tracollo di ascolti, l’azienda sta già compiendo la mossa tattica tipica dei palinsesti televisivi. Cioè lo spostamento.

Il Grande Fratello Vip scappa dalla partita della nazionale: Bosnia Erzegovina-Italia valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, in onda martedì 31 marzo, lo ha costretto ad anticipare per evitare il tracollo.