Ma quanto fa paura Fabrizio Corona? Mediaset promuove il Grande Fratello Vip ovunque, da La Ruota della Fortuna a Rete 4: e se anche stavolta faranno flop, allora avrà davvero vinto lui

Un'edizione partita con il capitano che abbandona la nave, mentre la torretta di controllo cerca di trovare un nuovo timoniere che possa salire a bordo e riportare il Grande Fratello Vip a navigare in acque sicure. L'iceberg si chiama Fabrizio Corona, e finora ha sfiorato la fiancata del reality: l'edizione al via su Canale 5 infatti, dimostra che non l'ha affondato completamente, ma qualche danno lo ha fatto. A partire proprio dalla defezione di Alfonso Signorini, che dopo i primi video di Falsissimo che lo riguardavano, ha preferito autosospendersi dal programma.

Ora, dopo un periodo incerto, Mediaset ha ritrovato la rotta e l'ottava edizione è pronta al via: ma se già era un segnale di forza riportare il programma in tv, seppure in edizione ridotta di appena sei settimane, adesso è importante che lo show parta col botto. E infatti, una promozione così non s'era mai vista: ingresso anticipato di alcuni concorrenti in casa, con tanto di comunicato trionfante sulle visualizzazioni di Mediaset Infinity, spot continui, Antonella Elia alla Ruota della Fortuna prima di varcare la porta rossa, l'opinionista di punta Selvaggia Lucarelli - l'altra è Cesara Buonamici, ma è già di casa come opinionista fissa - in promozione sia come vittima di Scherzi a parte che, alla viglia del debutto, in collegamento con Del Debbio su Rete 4 a Quattro di Sera. Ovviamente, non poteva mancare l'intervista della conduttrice Ilary Blasi a Verissimo; indirettamente inoltre, l'attenzione è tornata sulla Blasi anche grazie alla partecipazione della figlia Chanel a Pechino Express. Nelle interviste rilasciate in questi giorni infatti, la ragazza ha parlato della sua famiglia e della separazione dei genitori.