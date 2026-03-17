Ma quanto fa paura Fabrizio Corona? Mediaset promuove il Grande Fratello Vip ovunque, da La Ruota della Fortuna a Rete 4: e se anche stavolta faranno flop, allora avrà davvero vinto lui

Un'edizione partita con il capitano che abbandona la nave, mentre la torretta di controllo cerca di trovare un nuovo timoniere che possa salire a bordo e riportare il Grande Fratello Vip a navigare in acque sicure. L'iceberg si chiama Fabrizio Corona, e finora ha sfiorato la fiancata del reality: l'edizione al via su Canale 5 infatti, dimostra che non l'ha affondato completamente, ma qualche danno lo ha fatto. A partire proprio dalla defezione di Alfonso Signorini, che dopo i primi video di Falsissimo che lo riguardavano, ha preferito autosospendersi dal programma.
Ora, dopo un periodo incerto, Mediaset ha ritrovato la rotta e l'ottava edizione è pronta al via: ma se già era un segnale di forza riportare il programma in tv, seppure in edizione ridotta di appena sei settimane, adesso è importante che lo show parta col botto. E infatti, una promozione così non s'era mai vista: ingresso anticipato di alcuni concorrenti in casa, con tanto di comunicato trionfante sulle visualizzazioni di Mediaset Infinity, spot continui, Antonella Elia alla Ruota della Fortuna prima di varcare la porta rossa, l'opinionista di punta Selvaggia Lucarelli - l'altra è Cesara Buonamici, ma è già di casa come opinionista fissa - in promozione sia come vittima di Scherzi a parte che, alla viglia del debutto, in collegamento con Del Debbio su Rete 4 a Quattro di Sera. Ovviamente, non poteva mancare l'intervista della conduttrice Ilary Blasi a Verissimo; indirettamente inoltre, l'attenzione è tornata sulla Blasi anche grazie alla partecipazione della figlia Chanel a Pechino Express. Nelle interviste rilasciate in questi giorni infatti, la ragazza ha parlato della sua famiglia e della separazione dei genitori.
Il Grande Fratello Vip è a un punto cruciale: non solo Mediaset deve provare a rinvigorire il format, che già non brillava in ascolti, ma ora vuole allontanare ogni ombra che vi si allunga sopra. Ecco dunque la novità Lucarelli, arrivata dal bancone di Ballando con le Stelle, e un cast in cui, tra parecchi nomi già visti al GF, ve ne sono alcuni nuovi come Marco Berry e Dario Cassini, e un paio di elementi da reality che ci hanno dato soddisfazione nelle loro rispettive partecipazioni: una è Lucia Ilardo di Temptation Island, che ci ha regalato il colpo di coda finale, l'altro è l'assolutamente non inventabile (lui, il "castello", la villa con gli animali impagliati) Giovanni Calvario di L'amore è cieco. Ma è chiaro che tanto spetterà allo studio, dove c'è da dimenticare sia la vicenda Signorini che l'ultimo flop di Ilary Blasi, quel The Couple chiuso bruscamente da un momento all'altro lo scorso anno.
Intanto, nonostante sembrava si fossero riappacificati, un Fabrizio Corona in giro per locali che brama altri soldi e attenzione, annuncia che pubblicherà le foto di quando la Blasi aveva 17 anni e, a suo dire, gli chiedeva di diventare famosa. Chissà quante se ne dicono a quell'età, tra l'altro; ad ogni modo, è il segnale che il Grande Fratello Vip dovrà vedersela ancora con l'ex re dei paparazzi e le condivisioni spontanee che genera.
A questo punto però, al reality spetta dimostrare la sua forza: un compito non da poco, considerando che non riesce da tempo a generare interesse. Tornare in onda a dispetto del ciclone che l'ha investito, non basta: perché dopo tutto il circo di accuse e tribunali, dopo che Fabrizio Corona è riuscito incredibilmente a spacciarsi per colui che combatte per un principio, se il Grande Fratello Vip dovesse andare male, non sarà solo questione di dati Auditel. O meglio si, lo sarà, ma lo sapete quale diventerebbe la notizia? Quale sarebbe il commento di chi assiste da semplice spettatore a tutto ciò? Esatto: Fabrizio Corona ce l'ha fatta, ha affossato il Grande Fratello Vip.