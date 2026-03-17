GionnyScandal al “Grande Fratello VIP”? Da “Le Iene” a “Verissimo”, se li è fatti tutti, ma ha ancora senso definirlo un rapper?

GionnyScandal sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista per stasera 17 marzo, in prima serata su Canale 5.

Ma chi è GionnyScandal? Qualcuno giustamente se lo chiederà. La risposta è la seguente: è un rapper, o almeno così suggerisce la sua biografia.

Pochi giorni fa il rapper - lo chiameremo così d’ufficio - è stato ospite a Verissimo per parlare della sua storia e della sua imminente partecipazione al noto reality show.

Durante l’intervista con Santa Maria Toffanin, Gionny ha parlato dei suoi trascorsi complicati. Non è una novità che qualcuno partecipi al GF per via della propria “storia difficile”, quello che stona è che stavolta si tratti di un rapper.

Se non altro il giovane artista ha azzeccato lo pseudonimo: Gionny, per il mondo del rap, è proprio uno Scandal.

“Io ti ho insegnato a far l’amore, tu mi hai insegnato ad amare ma non l’ho ancora imparato quindi devo ripassare”, recita in un verso di una sua nota canzone, Per sempre.

Come si può constatare, il suo stile si discosta un po' dalle classiche convenzioni del rap tradizionale, soprattutto per l'approccio musicale e tematico; un sound che mescola rap, trap e sonorità melodiche, con testi spesso introspettivi e un'atmosfera emotiva.

GionnyScandal non è di certo il primo rapper che mescola sonorità differenti e si dirige verso tematiche sentimentali anziché sulla denuncia sociale e su quell’attitudine legata alla “lotta” che contraddistingue il genere, il vero problema è che ci viene venduto come rapper, lui insieme a molti altri. E, se le contraddizioni non bastassero, un rapper che partecipa al Grande Fratello è una chiarissima rappresentazione della morte del rap.

C’è da dire che Gionata Ruggeri - suo nome di battesimo - non si è mai autodichiarato un “gangsta”, almeno un tocco di onestà intellettuale c’è, perché sarebbe aberrante l’idea di un rapper con attitudine gangsta che si sottopone agli sceneggiati degli autori del Grande Fratello.