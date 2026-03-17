Mediaset prova a cavalcare l’hype di Sanremo, prima con “Taratata” di Bonolis e ora con “Battiti Live Spring” (che di solito facevano d’estate). Ma il cast che hanno scelto basterà? Da Sal Da Vinci a Ditonellapiaga. Ecco chi salirà sul palco di Canale 5

Dopo Sanremo, ancora Sanremo. A cavalcare l’onda dello show musicale è Mediaset, che dopo gli scoop di Corona pare essersi destata da un profondo sonno.

Battiti Live Spring andrà in onda da venerdì 20 a domenica 22 in prima serata su Canale 5, alla conduzione Michelle Hunziker affiancata da Alvin.

Taratata con Paolo Bonolis era bastato a comprendere quanto il Biscione avesse captato il potenziale della musica in tv. Con l’esplosione del Festival di Sanremo degli ultimi anni, Mediaset ha dovuto adeguarsi. D’altronde con la chiusura del Festivalbar, non c’era più stata una competizione musicale degna di nota sui canali di Cologno Monzese. Anche per questo a breve inizierà un’edizione speciale di Battiti Live, in versione Spring.

Battiti Live è uno show musicale targato Mediaset che di solito va in onda in estate, che ha le sembianze del tanto compianto Festivalbar, ma non di certo la stessa forza mediatica. Il programma non prevede una competizione, a differenza dello show musicale degli anni ‘90, e questo fa perdere appeal. E, se la vogliamo dire tutta, anche il “fattore diretta” giocava bene la sua parte; il nuovo festival di Mediaset, invece, viene registrato preventivamente. Quest’anno le riprese verranno realizzate in Piazza Trento a Ferrara. Battiti Live sembra più un rewatch poco riuscito del Festivalbar, insomma. Forse complici anche i tempi che sono cambiati, ma è difficile entusiasmarsi per un trapper che canta con autotune attivato, soprattutto se lo si paragona a fenomeni mondiali che venivano ospitati al Festivalbar nei nostalgici anni 2000 .

Parentesi Millennial a parte, da poche ore è stato rivelato il cast di Battiti Live Spring: Aka 7even, Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Geolier, J-Ax, LDA, Levante, Luchè, Malika, Mara Sattei, Marco Masini, Meek, Michele Bravi, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Petit, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro, Tropico e Welo.