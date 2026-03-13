Dopo Sanremo, Sal Da Vinci è ovunque: meme, politica, persino su Rai 1 e Canale 5 nello stesso sabato sera

È forse dai tempi di Francesco Gabbani e della scimmia che ballava, che un vincitore di Sanremo non era tanto onnipresente: meme nei social, gossip politico sull'utilizzo del suo brano, dibattito sul perché la sua canzone piaccia tanto. Sal Da Vinci è riuscito in qualcosa di molto difficile: farsi apprezzare anche da quelli che si tengono alla larga dal suo pezzo tutto fedeltà coniugale e fede al dito. Sia perché le storie di rivincita piacciono a tutti, sia per la sua solidità di persona che ha lavorato duro, molto duro, per arrivare a sollevare il trofeo con la palma più famosa d'Italia.

Ecco, in questo momento in cui Sal Da Vinci è diventato trend, Canale 5 si è ricordata di avere un concerto nel cassetto: quale momento, se non la vittoria di Sanremo ancora calda, per ritirarlo fuori? Il tutto a distanza di soli tre mesi, dato che Stasera...che Sera! era stato trasmesso appena lo scorso 17 dicembre. Del resto, Sal Da Vinci era stato già protagonista di un momento a dir poco topico per la rete: la serenata a Temptation Island.

Ma se Mediaset pensava di avere un Sal Da Vinci tutto per sé in questi tempi di scarsità del personaggio, sabato scorso ci ha pensato Carlo Conti a rovinare l'illusione: perché quando l'ha ospitato a Sanremo Top, gli ha chiesto di tornare pure per il sabato successivo. In effetti, era da parecchio che non lo vedevamo in giro.