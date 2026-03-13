Dopo Sanremo, Sal Da Vinci è ovunque: meme, politica, persino su Rai 1 e Canale 5 nello stesso sabato sera

Sal Da Vinci si sdoppia: su Canale 5 in concerto e in diretta su Rai 1 a Sanremo Top. Di più: concerto in replica al posto dell'ultima puntata di C'è Posta per Te che, per la prima volta, ha saltato l'ultimo appuntamento di stagione dopo un rimontaggio delle puntate precedenti. Colpevole del reato di lesa marianità, Antonella Clerici munita dei bambini canterini di The Voice Kids, con cui ha tallonato le "storie interrotte" fino a superarle nella puntata finale del talent di Rai 1. Nel frattempo, le storie del programma venivano rimontate, in modo da puntare su quelle più forti, senza partire con la classica sorpresa.
Ora però, per coprire il buco in attesa che il 21 marzo inizi il serale Amici, la rete ammiraglia del Biscione prova a sfruttare il trend di Sanremo: esattamente come sta facendo Rai 1, che ha colmato l'attesa per Canzonissima con due puntate speciali dedicate al Festival. Perciò, sabato 14 marzo, Sal Da Vinci si moltiplica.
È forse dai tempi di Francesco Gabbani e della scimmia che ballava, che un vincitore di Sanremo non era tanto onnipresente: meme nei social, gossip politico sull'utilizzo del suo brano, dibattito sul perché la sua canzone piaccia tanto. Sal Da Vinci è riuscito in qualcosa di molto difficile: farsi apprezzare anche da quelli che si tengono alla larga dal suo pezzo tutto fedeltà coniugale e fede al dito. Sia perché le storie di rivincita piacciono a tutti, sia per la sua solidità di persona che ha lavorato duro, molto duro, per arrivare a sollevare il trofeo con la palma più famosa d'Italia.
Ecco, in questo momento in cui Sal Da Vinci è diventato trend, Canale 5 si è ricordata di avere un concerto nel cassetto: quale momento, se non la vittoria di Sanremo ancora calda, per ritirarlo fuori? Il tutto a distanza di soli tre mesi, dato che Stasera...che Sera! era stato trasmesso appena lo scorso 17 dicembre. Del resto, Sal Da Vinci era stato già protagonista di un momento a dir poco topico per la rete: la serenata a Temptation Island.
Ma se Mediaset pensava di avere un Sal Da Vinci tutto per sé in questi tempi di scarsità del personaggio, sabato scorso ci ha pensato Carlo Conti a rovinare l'illusione: perché quando l'ha ospitato a Sanremo Top, gli ha chiesto di tornare pure per il sabato successivo. In effetti, era da parecchio che non lo vedevamo in giro.
Già pronto per rappresentare l'Italia all' Eurovision, Sal Da Vinci è andato oltre, altro che raddoppio: nel frattempo infatti, dopo i meme e i video virali, potrebbe aver fatto saltare perfino la direzione del Corriere della Sera, dopo che Aldo Cazzullo aveva scritto “Per sempre, sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone”. Il passaggio sulla camorra non è piaciuto a parecchi, retaggio di uno stereotipo che di certo non ci si aspetterebbe di vedere firmato dal direttore del principale quotidiano italiano.
Sal Da Vinci comunque non dev'essersene preoccupato troppo, visto che il Paese sembra posseduto dalla sua coreografia e dal suo "accussì".