Laszlo De Simone ripensato da Malik Djoudi: la cassa dritta dell’onirica “Non è reale” potrebbe fare impazzire Paolo Sorrentino

Intanto, però, beccatevi questo rework fuori da poche ore. Ci ha pensato Malik Djoudi, tra le figure più raffinate della scena electropop francese, a riconcepire “Non è reale”. Senza chiedere scusa né permesso, ha così marchiato il pezzo sospirando in francese, mescolando la sua lingua ai versi italiani di Laszlo De Simone. Non chiamatelo esperimento, però. Perché se le nostri canzoni pop, qualsiasi sia la loro declinazione, non hanno mai brillato per essere facilmente remixabili o destrutturabili (i nostri cantanti, di solito, non hanno un gran feeling con il mondo dei producer o dei sound designer), è anche vero che Cosmo, in un passato non più così recente, ha disinvoltamente ridotto lo spazio che separa un ritornello da una cassa in quattro. Neppure un anno fa Cesare Cremonini flirtava duro con Joseph Capriati, Indira Paganotto e Seth Troxler, nomi della notte mediamente sconosciuti a una ragazza che fischietta “Poetica” o “Logico #1” sotto i portici bolognesi il sabato pomeriggio. Infatti il progetto, scheggia impazzita che aveva temporaneamente ribaltato il solito scacchiere, si chiamava “WHAT THE FUCK IS GOING ON HERE?!”. Sì, tutto maiuscolo. Il passaggio di Laszlo De Simone a una dimensione altra della sua musica suona, va detto, meno spiazzante. Perché il cantautore e musicista romano ha sempre cucito per i suoi brani vestiti sonori coraggiosi. Sospesi, psichedelici, indie-tronici. Ispirati da un gusto poco italiano (se però dimentichiamo che Franco Battiato, quello di “Fetus”, ad esempio, è e rimarrà sempre un orgoglio italiano al pari della pizza fritta, ma quella vera). Ascoltiamo quindi “Non è reale” come un pezzo ripensato. Ma anche come un’altra tinta di Laszlo De Simone. Oppure, fra l’ottimista e l’utopista, come uno di quei gesti di cui il nostro pop è saltuariamente capace. Quello di deformarsi, rimodellarsi, riconcepirsi fuori da sé: fuori dall’italianissimo vizio di ripetersi ad nauseam solo per garantirsi un plotone – più o meno numeroso – di abbonati a vita.