Ceccherini difende Signorini e attacca Corona: "È simpatico ma vuole solo fare soldi. Queste cose sono sempre successe, ma tra uomo e donna". E su Pucci...

Ceccherini ha poi ricordato la sua bocciatura in terza media, quando per la vergogna si era chiuso in casa: “Non so se è causa delle dipendenze che ho avuto, ma io mi sveglio la mattina e penso a Signorini: il primo pensiero che ho avuto, è Signorini. Penso a Signorini che è a casa e non esce, e sai perché lo penso? Perché io l'ho vissuto”. Quel ricordo della vergogna per non essere riuscito a “prendere la terza media”, lo associa a Signorini, empatizzando con lui che, pur essendo ricco e potente, avrà accusato il colpo in maniera ancora più forte. Probabilmente si vergognerà anche a uscire di casa per comprare il pane, sapendo che tutta Italia parla di lui.

Infine, per gli stessi motivi, in apertura del suo intervento nel podcast, Ceccherini ha anche difeso Andrea Pucci: "Andate a vedere Pucci, quello fa ridere davvero: ora per tre commentini marci, ma che ti frega Pucci; vai per la tua strada". Il motivo è sempre lo stesso: secondo Ceccherini non si capisce perché, all'improvviso, il suo collega sia diventato una "merda" quando invece avrebbe alle spalle una solidissima carriera e ai suoi spettacoli si ride sul serio.