La più grande sconfitta di Fabrizio Corona è Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip

La tesi del direttore del Fatto era che se Corona aveva diffamato qualcuno o ne aveva violato la privacy, allora andava denunciato per diffamazione e violazione della privacy e poi, dopo la sentenza, procedere. Invece chiudergli completamente i profili social era una scelta dettata dai reati che avrebbe potuto commettere in futuro: “cioè perché Signorini e Mediaset hanno chiesto che non si parli di loro. Una bella pretesa, che però si chiama censura preventiva. Si dirà: ma Corona non è un giornalista. E di grazia, dove sta scritto che nel villaggio iperglobale dei social possono parlare di Mediaset e di Signorini soltanto i giornalisti?”. La Lucarelli aveva obiettato che Travaglio stesse applicando categorie vecchie al suo ragionamento, dato che Corona stava facendo qualcosa di diverso: trasformare i vecchi partner commerciali in nemici da abbattere, usando la diffamazione per monetizzare su YouTube e attraverso i social. Dire che Corona è stato sottoposto a censura, aggiungeva, alimenta il posizionamento che l'ex “re dei paparazzi” si sta costruendo: quello di eroe che uccide il sistema.

