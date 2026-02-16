La più grande sconfitta di Fabrizio Corona è Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip

La sua nemica giurata opinionista al Grande Fratello Vip: se Fabrizio Corona voleva affossare Mediaset, allora questa è la sua più grande sconfitta. Nonostante le traversie e l'autosospensione del suo conduttore infatti, alla fine il programma tornerà in onda martedì 17 marzo: e se la durata ridotta dimostra quanto Corona gli abbia nociuto, allo stesso tempo l'arrivo di Selvaggia Lucarelli come nuova opinionista insieme a Cesara Buonamici, è la prova che Canale 5 vuole mostrare i muscoli.
L'ottava edizione del Grande Fratello Vip parte portandosi dietro mesi di chiacchiericcio "Falsissimo", con Corona che ha alluso a un presunto “sistema Signorini” in cui si entrava al Grande Fratello in cambio di favori sessuali. Finora, di questo “sistema” è emerso ben poco; intanto però, in attesa che il giudice si pronunci in merito, Alfonso Signorini risulta indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la querela di Antonio Medugno, che aveva partecipato proprio al Grande Fratello Vip nell'edizione 2021-2022.
Dal web infatti, la vicenda è approdata presto in tribunale: con il risultato di mettere in forte crisi anche il reality, a cui Signorini stava lavorando. Il direttore di Chi infatti, aveva preferito rinunciare all'incarico per potersi tutelare; fino all'ultimo Mediaset ha ammesso di non avere certezze in merito al programma, ma di stare comunque portando avanti il lavoro. Poi, a fine gennaio, è stata annunciata ufficialmente la prossima edizione, condotta da Ilary Blasi e della durata di appena sei settimane. Un corso brevissimo, per una trasmissione come il Grande Fratello Vip che, invece, ha bisogno di tempo per sviluppare le dinamiche tra i concorrenti. Di certo, una decisione presa alla luce non solo delle complicazioni derivate dai video di Falsissimo, ma anche degli ascolti tiepidi collezionati dai reality di Canale 5 negli ultimi mesi, da L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili al Grande Fratello di Simona Ventura. Senza dimenticare The Couple, condotto proprio dalla Blasi, che lo scorso maggio chiudeva improvvisamente a causa degli ascolti precipitati sotto il milione di telespettatori.
Naturalmente, annullare il Grande Fratello Vip sarebbe stato come ammettere che Fabrizio Corona avesse messo in crisi la rete e l'azienda. Nonostante le incertezze perciò, Pier Silvio Berlusconi ha invece voluto rispondere non solo sul piano legale (chiedendogli 160milioni di euro per danni patrimioniali e reputazionali), ma anche su quello della rappresentazione: per far emergere un'immagine aziendale forte, il Grande Fratello Vip doveva andare in onda. E per non farlo sembrare un ripiego o una scelta obbligata, serviva una novità: Selvaggia Lucarelli ad esempio, giornalista che non solo è un volto del sabato sera di Rai 1, ma anche un volto che finora non ha mai orbitato intorno al format.
In realtà la Lucarelli aveva già fatto un'incursione all'Isola ed era stata contattata per il Grande Fratello di Simona Ventura, ma poi non se ne era fatto niente. Che Mediaset la volesse, è dunque cosa nota: riuscirci ora, quando il reality è finito nell'occhio del ciclone a causa della accuse di Fabrizio Corona, ha però un doppio valore. La Lucarelli infatti, è stata una delle firme più critiche nei confronti di Corona: al punto da contestare pubblicamente via newsletter persino il suo direttore Marco Travaglio, il quale riteneva che chiudere i canali di Corona fosse censura preventiva.
La tesi del direttore del Fatto era che se Corona aveva diffamato qualcuno o ne aveva violato la privacy, allora andava denunciato per diffamazione e violazione della privacy e poi, dopo la sentenza, procedere. Invece chiudergli completamente i profili social era una scelta dettata dai reati che avrebbe potuto commettere in futuro: “cioè perché Signorini e Mediaset hanno chiesto che non si parli di loro. Una bella pretesa, che però si chiama censura preventiva. Si dirà: ma Corona non è un giornalista. E di grazia, dove sta scritto che nel villaggio iperglobale dei social possono parlare di Mediaset e di Signorini soltanto i giornalisti?”. La Lucarelli aveva obiettato che Travaglio stesse applicando categorie vecchie al suo ragionamento, dato che Corona stava facendo qualcosa di diverso: trasformare i vecchi partner commerciali in nemici da abbattere, usando la diffamazione per monetizzare su YouTube e attraverso i social. Dire che Corona è stato sottoposto a censura, aggiungeva, alimenta il posizionamento che l'ex “re dei paparazzi” si sta costruendo: quello di eroe che uccide il sistema.
Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip è l'asso nella manica di Pier Silvio Berlusconi, che punta a dare nuova linfa allo show. Perché a questo punto non bastava tornare in onda, ma bisognava anche dimostrare che c'è vita a Canale 5.