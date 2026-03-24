Il cachet di Mussolini e Lucarelli al Grande Fratello Vip non è quello che vi raccontano: ecco quanto guadagnerebbero davvero

Uno spiffero ci ha raggiunti per ventilarci d'aver visto i contratti delle due chiacchieratissime coinvolte, nonché a loro modo e per motivi diversi protagoniste, nel reality. Ebbene, l'opinionista Selvaggia Lucarelli metterebbe in saccoccia 10mila euro a puntata, per un totale, quindi, di 60k - dato che gli appuntamenti previsti per il 'Grande Fratello Vip' sono soltanto sei.

AGGIORNAMENTO:

E qui urge una modifica in corsa: il dato che riporto sono i 10K a puntata per Selvaggia Lucarelli. Da qui, non mi muovo (più). Gli appuntamenti con il reality, per ora, sono due a settimana. Quindi si arriverebbe a un totale di 120K per lei a fine corsa, non 60 - la matematica non sarà mai il mio mestiere, scusate. Si arriverebbe a quella cifra se il doppio appuntamento settimanale verrà appunto confermato nel prossimo futuro. E nessuno ha in mano la sfera di cristallo per poterlo dire oggi. Ciò che abbiamo in mano, invece, sono dati Auditel non incoraggianti. Correggo perché doveroso e anche perché la nostra ha fatto, giustamente, notare il mio (tremendo) errore di calcolo tramite una focosa storia Ig. Allo stesso tempo, curioso rilevare che, lato cachet, voglia esprimersi soltanto ora - è dall'inizio o forse perfino da prima dell'inizio del reality che le si appioppiano guadagni mirabolanti. Quando Fanpage, Davide Maggio e Libero 'fantasticavano' di cifre ben più alte, non ha sentito la necessità d'esprimersi. Dunque, mi possa perdonare giusto la mia Prof di Aritmetica del Liceo: lei ce l'ha messa davvero tutta, povera anima. Ma poi io ho scelto Lettere Moderne. Cercando di condurre un'esistenza il più lontano possibile da qualsivoglia numero. I numeri sono infidi, per quanto mi riguarda, mi parlano non ironicamente in 'arabo' - specie se mi tocca di unirli insieme. Comunque l'informazione qui, smentita da Lucarelli, sono e restano i 10K che prenderebbe a puntata. Non la mia bocciatura, perenne e meritata, in matematica. Concludo con un secondo fatto: la nostra aveva smentito tramite social perfino la sua stessa partecipazione in qualità di opinionista, anticipata da Fanpage, al GF Vip. Dove oggi la troviamo.

FINE AGGIORNAMENTO

Come già era piuttosto ovvio, ogni riferimento burlone della conduttrice Ilary Blasi all'onerosissimo cachet di costei durante le dirette è con ogni probabilità semplice burla atta ad alimentare la caciara (e l'hype intorno al tema, comunque caldissimo - basta googlare, ne ha scritto qualunque sito dalle testate principali a ilmiolabrador.bau).

Lato Alessandra Mussolini, di nuovo, la musica sarebbe diversa rispetto a quella che si suona a tambur battente dal giorno zero di questa sua nuova avventura televisiva. Non 350mila euro d'ingaggio, ma 200mila e con una clausola ben precisa: la concorrente vip agguanterà il totale di cotanta pingue cifra se e solo se 'arriverà fino all'ultima puntata'. Meglio di una spinta al buio, anzi, ingaggio generosissimo. Ma in ogni caso qui ballerebbero (senza le stelle) 150K a differenza della vulgata diramata da web e carta stampata.