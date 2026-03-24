Il cachet di Mussolini e Lucarelli al Grande Fratello Vip non è quello che vi raccontano: ecco quanto guadagnerebbero davvero

Vi siete accorti del ritorno del 'Grande Fratello Vip'? In onda ogni martedì e venerdì nel primetime di Canale 5, il reality condotto da Ilary Blasi stenta ad attirare l'attenzione del pubblico portando a 'Casa' dati Auditel per il momento bassini. Bassini ma totalmente in linea con le precedenti edizioni che, a confronto del budget investito per questa, paiono baraccopoli. O le nozze di Cana prima dell''intervento di Gesù. Negli ultimi giorni, si è parlato moltissimo online dei cachet da capogiro di due protagoniste della trasmissione: l'opinionista Selvaggia Lucarelli e la concorrente Alessandra Mussolini. Per quanto riguarda la prima, Fanpage ha azzardato che percepisca lì 'più che in 10 anni nella giuria di Ballando con le Stelle'. E Libero si è sentito di quantificare l'ammontare del malloppo a 35mila euro a puntata. M. la nipote del secolo, invece, si ritroverebbe in tasca una vertiginosa somma, riporta Davide Maggio: 350mila euro ('a prescindere dal numero di puntate che trascorrerrà all'interno della Casa', specifica). Ma sarà davvero così? A MOW risulta diversamente. Entrambe arriveranno serene alla fine del mese, ma l'accordo che le lega a Mediaset per questa avventura sarebbe meno onoreso di quanto si legge online. E allora... fuori le cifre!
Uno spiffero ci ha raggiunti per ventilarci d'aver visto i contratti delle due chiacchieratissime coinvolte, nonché a loro modo e per motivi diversi protagoniste, nel reality. Ebbene, l'opinionista Selvaggia Lucarelli metterebbe in saccoccia 10mila euro a puntata, per un totale, quindi, di 60k - dato che gli appuntamenti previsti per il 'Grande Fratello Vip' sono soltanto sei.
AGGIORNAMENTO:
E qui urge una modifica in corsa: il dato che riporto sono i 10K a puntata per Selvaggia Lucarelli. Da qui, non mi muovo (più). Gli appuntamenti con il reality, per ora, sono due a settimana. Quindi si arriverebbe a un totale di 120K per lei a fine corsa, non 60 - la matematica non sarà mai il mio mestiere, scusate. Si arriverebbe a quella cifra se il doppio appuntamento settimanale verrà appunto confermato nel prossimo futuro. E nessuno ha in mano la sfera di cristallo per poterlo dire oggi. Ciò che abbiamo in mano, invece, sono dati Auditel non incoraggianti. Correggo perché doveroso e anche perché la nostra ha fatto, giustamente, notare il mio (tremendo) errore di calcolo tramite una focosa storia Ig. Allo stesso tempo, curioso rilevare che, lato cachet, voglia esprimersi soltanto ora - è dall'inizio o forse perfino da prima dell'inizio del reality che le si appioppiano guadagni mirabolanti. Quando Fanpage, Davide Maggio e Libero 'fantasticavano' di cifre ben più alte, non ha sentito la necessità d'esprimersi. Dunque, mi possa perdonare giusto la mia Prof di Aritmetica del Liceo: lei ce l'ha messa davvero tutta, povera anima. Ma poi io ho scelto Lettere Moderne. Cercando di condurre un'esistenza il più lontano possibile da qualsivoglia numero. I numeri sono infidi, per quanto mi riguarda, mi parlano non ironicamente in 'arabo' - specie se mi tocca di unirli insieme. Comunque l'informazione qui, smentita da Lucarelli, sono e restano i 10K che prenderebbe a puntata. Non la mia bocciatura, perenne e meritata, in matematica. Concludo con un secondo fatto: la nostra aveva smentito tramite social perfino la sua stessa partecipazione in qualità di opinionista, anticipata da Fanpage, al GF Vip. Dove oggi la troviamo.
FINE AGGIORNAMENTO
Come già era piuttosto ovvio, ogni riferimento burlone della conduttrice Ilary Blasi all'onerosissimo cachet di costei durante le dirette è con ogni probabilità semplice burla atta ad alimentare la caciara (e l'hype intorno al tema, comunque caldissimo - basta googlare, ne ha scritto qualunque sito dalle testate principali a ilmiolabrador.bau).
Lato Alessandra Mussolini, di nuovo, la musica sarebbe diversa rispetto a quella che si suona a tambur battente dal giorno zero di questa sua nuova avventura televisiva. Non 350mila euro d'ingaggio, ma 200mila e con una clausola ben precisa: la concorrente vip agguanterà il totale di cotanta pingue cifra se e solo se 'arriverà fino all'ultima puntata'. Meglio di una spinta al buio, anzi, ingaggio generosissimo. Ma in ogni caso qui ballerebbero (senza le stelle) 150K a differenza della vulgata diramata da web e carta stampata.
Sia come sia, per il momento siamo di fronte a un'edizione in cui i cachet dei coinvolti paiono interessare al pubblico, o se non altro, alle testate online che li riportano senza posa, più delle dinamiche interne al gioco tra coinquilini. E questo concorre a restituire l'impressione che del 'Grande Fratello Vip' in sé, salvo sorprese in corsa, importi il giusto a tutti quanti. Se possiamo lanciarci in considerazioni a caldo, e naturalmente scegliamo di poterlo fare, perfino a Mediaset che ha optato di mandarlo in onda soltanto sei settimane, con doppio appuntamento, martedì e venerdì sera (anzi, dato l'orario d'inizio fissato alle 22 causa 'Ruota della Fortuna' sarebbe più onesto scrivere 'notte', ndr). Pare quasi che il Biscione si vergogni del programma, azzarderemmo...