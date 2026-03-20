Grande Fratello Vip, è già ritiro alla seconda puntata? Gionny Scandal non ce la fa più, Elia e Volpe non si sopportano: "Non mi fido", "Provocatrice". E poi c'è Cassini

Dopo l'esordio di martedì 17 marzo, tempo tre giorni e arriva già la seconda puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. Ottava edizione ripitturata di fresco, con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest'ultima nuovo acquisto in casa Mediaset nel ruolo di opinionista.
Annunciato con la durata di sei settimane, il reality ha deciso di proseguire come ai tempi del mai nominato Signorini, con un doppio appuntamento settimanale: una strategia per "allungare" la percezione del programma, che altrimenti si esaurirebbe in appena sei prima serate, ma allo stesso tempo lo espone al rischio di saturare il pubblico. Un pubblico che già al debutto, perfettamente in trend con il calo di ascolti delle passate edizioni, ha dimostrato di esserlo già: la prima puntata del Grande Fratello Vip infatti, ha ottenuto il 18.4% di share, per un totale di 2milioni 146mila telespettatori: ascolti inferiori all'ultimo Grande Fratello di Simona Ventura (in versione nip) e un esordio inferiore anche a quello di The Couple che, condotto pure dalla Blasi, venne chiuso per mancanza di telespettatori.
Con questi presupposti, il reality si prepara alla seconda puntata, in cui vedremo: Gionny Scandal alle prese con la decisione di ritirarsi, il primo televoto, l'immunità, il racconto di Raimondo Todaro, i primi scontri tra concorrenti.
Veniamo dunque a questa seconda puntata. innanzitutto, c'è già aria di ritiro: il durissimo Gionny Scandal vuole già andarsene, con lo show che ha appena acceso le telecamere. Poi il televoto: si tratterà di un voto diverso dal solito, perché non decreterà l'eliminato ma chi, tra gli otto nominati, conquisterà l'immunità. In ballo ci sono ben otto concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi.
Inoltre, l'attenzione sarà puntata su due concorrenti tra cui ci sono stati già vecchi dissapori: Antonella Elia e Adriana Volpe, mentre si stanno facendo notare come protagoniste della casa Paola Caruso e Alessandra Mussolini. La Elia e la Volpe sono entrate nel programma senza nascondere i vecchi scontri, con la Elia che ha detto di non fidarsi e l'altra che l'ha definita una provocatrice. Nel frattempo, dopo la puntata, sono già partite le punzecchiature: "è come le montagne russe" ha detto la Volpe; "ma chi la conosce?", le ha risposto la Elia. Sempre la Elia, è stata al centro di un momento molto contestato sui social: mentre scherzava con Dario Cassini in cucina infatti, si è sentito l'audio di lui che le chiedeva "Se lo rovesci posso abu*are di te?", a cui lei ribatteva "Certo". Gli autori faranno finta di niente?
Focus infine su Raimondo Todaro, tra vita privata e televisione. Intanto, per non farci mancare il trash, Antonella Elia in casa ha già iniziato a simulare orga*mi.