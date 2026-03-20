Grande Fratello Vip, è già ritiro alla seconda puntata? Gionny Scandal non ce la fa più, Elia e Volpe non si sopportano: "Non mi fido", "Provocatrice". E poi c'è Cassini

Veniamo dunque a questa seconda puntata. innanzitutto, c'è già aria di ritiro: il durissimo Gionny Scandal vuole già andarsene, con lo show che ha appena acceso le telecamere. Poi il televoto: si tratterà di un voto diverso dal solito, perché non decreterà l'eliminato ma chi, tra gli otto nominati, conquisterà l'immunità. In ballo ci sono ben otto concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi.

Inoltre, l'attenzione sarà puntata su due concorrenti tra cui ci sono stati già vecchi dissapori: Antonella Elia e Adriana Volpe, mentre si stanno facendo notare come protagoniste della casa Paola Caruso e Alessandra Mussolini. La Elia e la Volpe sono entrate nel programma senza nascondere i vecchi scontri, con la Elia che ha detto di non fidarsi e l'altra che l'ha definita una provocatrice. Nel frattempo, dopo la puntata, sono già partite le punzecchiature: "è come le montagne russe" ha detto la Volpe; "ma chi la conosce?", le ha risposto la Elia. Sempre la Elia, è stata al centro di un momento molto contestato sui social: mentre scherzava con Dario Cassini in cucina infatti, si è sentito l'audio di lui che le chiedeva "Se lo rovesci posso abu*are di te?", a cui lei ribatteva "Certo". Gli autori faranno finta di niente?

Focus infine su Raimondo Todaro, tra vita privata e televisione. Intanto, per non farci mancare il trash, Antonella Elia in casa ha già iniziato a simulare orga*mi.