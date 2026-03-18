Mediaset ha “tolto il saluto” a Signorini? Ilary Blasi rompe il rito e non lo ringrazia per il passaggio del testimone al Grande Fratello Vip

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via. La curiosità era tanta su questa nuova stagione del reality, dato che arriva dopo i video di Fabrizio Corona, le incertezze sul futuro del programma e, alla fine, la conferma della messa in onda. Canale 5 insomma, aveva dato un segnale di forza: nonostante tutte le vicissitudini infatti, il reality tornava in onda. E con una squadra rinnovata, con l'innesto di Selvaggia Lucarelli al fianco di Cesara Buonamici e il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione.
Il programma aveva una missione: sotto questa nuova veste al femminile, il programma doveva dimostrare di essere vivo. Perché dopo essere stato tanto al centro dell'attenzione per i motivi sbagliati, era importante che ci tornasse per quelli giusti: lo show. Sarà per questo motivo che per tutta la serata, oltre a Ballando con le Stelle, c'è stato un grande assente: Alfonso Signorini.
L'ex conduttore e autore del Grande Fratello Vip è stato completamente rimosso: non è stato salutato da Ilary Blasi, come si fa di solito quando si eredita una trasmissione da qualcun altro. Su Mediaset Infinity le puntate delle edizioni precedenti non sono disponibili, ma non lo sono in realtà già dal 2024: una rimozione che quindi non ha nulla a che vedere con Corona e tutto quello che ha scatenato.
Un particolare non è sfuggito a tanti, però. Quando Ilary Blasi ha ripreso in mano il Grande Fratello Vip, ha saltato quello che è il più classico dei riti: il saluto a chi l'ha preceduta nelle passate edizioni. Per lei è stato un ritorno a casa, dato che aveva già condotto le prime tre stagioni: le era subentrato quindi il giornalista per le quattro successive, fino a che Signorini non si è "autospeso" con la motivazione di doversi concentrare sulle proprie vicende personali. In particolare, in quel momento, era stata depositata la denuncia di Antonio Medugno: proprio la denuncia dell'ex concorrente aveva dato il via alle comunicazioni di Endemol e Mediaset, che fino a quel momento non si erano pronunciate. Finita in tribunale infatti, con Signorini indagato, la vicenda a quel punto non era più riducibile a una questione personale tra uno dei nomi di punta dell'azienda e Corona.
A questo punto Signorini si era dunque "autospeso", mentre il programma navigava a vista. Che Mediaset gli avesse "tolto il saluto" però, era già divenuto un sospetto quando è stata annunciata la causa da 160milioni di euro a Corona: perché tra i personaggi Mediaset che, insieme, hanno chiesto il più che cospicuo risarcimento, Alfonso Signorini non era compreso. Pochi giorni fa poi, è arrivata anche la fine dell'incarico di direttore da Chi.
Con il nuovo Grande Fratello Vip l'azienda dunque, ha rinunciato a mostrare solidarietà con il suo conduttore, relegandolo alla damnatio memoriae: invece, questa poteva essere l'occasione per dimostrargli vicinanza, se si ritiene che sia stato investito da accuse false. A Canale 5 si è scelta la strada di non mandare un saluto né ricordare il conduttore del Grande Fratello; evitare di nominare Alfonso Signorini da un lato toglie qualsiasi ombra al nuovo corso del programma, ma dall'altro le conferma involontariamente. Almeno agli occhi dei telespettatori più attenti, l'impressione è che i rapporti al momento siano tutt'altro che pacifici.
Nel frattempo, gli ascolti sono stati bassi considerando la promozione continua e l'hype creatosi intorno al programma: appena il 18.4% per 2milioni 146mila telespettatori, un esordio inferiore anche a quello dell'infausto The Couple. Il tutto, a fronte di una prima puntata godibile e ben scritta che, però, non è bastata per battere la concorrenza. È la morte del format? Di certo, non gode di buona salute. Un altro elemento a favore di Fabrizio Corona per intestarsi la vittoria.