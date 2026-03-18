Mediaset ha “tolto il saluto” a Signorini? Ilary Blasi rompe il rito e non lo ringrazia per il passaggio del testimone al Grande Fratello Vip

L'ex conduttore e autore del Grande Fratello Vip è stato completamente rimosso: non è stato salutato da Ilary Blasi, come si fa di solito quando si eredita una trasmissione da qualcun altro. Su Mediaset Infinity le puntate delle edizioni precedenti non sono disponibili, ma non lo sono in realtà già dal 2024: una rimozione che quindi non ha nulla a che vedere con Corona e tutto quello che ha scatenato.

Un particolare non è sfuggito a tanti, però. Quando Ilary Blasi ha ripreso in mano il Grande Fratello Vip, ha saltato quello che è il più classico dei riti: il saluto a chi l'ha preceduta nelle passate edizioni. Per lei è stato un ritorno a casa, dato che aveva già condotto le prime tre stagioni: le era subentrato quindi il giornalista per le quattro successive, fino a che Signorini non si è "autospeso" con la motivazione di doversi concentrare sulle proprie vicende personali. In particolare, in quel momento, era stata depositata la denuncia di Antonio Medugno: proprio la denuncia dell'ex concorrente aveva dato il via alle comunicazioni di Endemol e Mediaset, che fino a quel momento non si erano pronunciate. Finita in tribunale infatti, con Signorini indagato, la vicenda a quel punto non era più riducibile a una questione personale tra uno dei nomi di punta dell'azienda e Corona.

A questo punto Signorini si era dunque "autospeso", mentre il programma navigava a vista. Che Mediaset gli avesse "tolto il saluto" però, era già divenuto un sospetto quando è stata annunciata la causa da 160milioni di euro a Corona: perché tra i personaggi Mediaset che, insieme, hanno chiesto il più che cospicuo risarcimento, Alfonso Signorini non era compreso. Pochi giorni fa poi, è arrivata anche la fine dell'incarico di direttore da Chi.