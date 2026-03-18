Ora che non avete visto il Grande Fratello Vip perché ve l'ha detto Corona, vi sentite finalmente Alberto Angela?

Dunque viviamo in un 'qui e ora' in cui persone che respirano la nostra stessa aria 'pensano' che il 'Grande Fratello' sia una bestemmia al buon gusto, e quindi lo boicottano ferventemente, perché così insegna Fabrizio Corona, Mr. 'Io Sono Notizia', quello che si sarebbe ritirato dalle scene (e dalle sceneggiate) se fosse uscita anche solo una foto di Papa Francesco vivo mentre lui aveva annunciato fosse morto. Foto che poi è stata pubblicata, ma il nostro gossipparo di riferiemento, quello che cascasse il mondo dice sempre l'assoluta verità, è ancora in giro a sparar panzane e grevità di cui nessuno s'accorge perché s'è costruito intorno la narrazione dell'eroe, del Robin Hood che distrugge i potenti per donare a se stesso. Con l'unico e dichiarato obiettivo di diventare sempre più ricco, invitando tramite social a giocar d'azzardo e a entrare nelle più infime trappole mangiasoldi delle cryptovalute. Ma Fabrizio Corona lo fa per voi e per amor di giustizia, alla modica cifra di vi svela ogni cosa. E siete pure contenti mentre vi svuota il portafogli, mentre gli allungate spicci nemmeno più per 'sapere' gli ultimi gossip a forma di balle spaziali, no, glieli allungate perché facendolo vi sentite dalla parte 'giusta' della Storia.

E così, dalla parte giusta della Storia ora c'è anche l'estrema urgenza di boicottare il 'Grande Fratello', di twittarne le peggior cose possibili, pur senza averlo visto. Come se non fossimo un Paese cresciuto a pane e trash. Come se non fosse precisamente per questo che un soggetto del pregiato calibro di Corona esiste e si arricchisce, invece d'essere lo scemo del paesello. Tra l'altro, mentre combattete le 'vostre' crociate, tocca pure informarvi: il papà di tutti i reality non se la passava bene da svariate edizioni nella gara dell'Auditel. Metteva insieme ascolti sempre più bassi, di anno in anno, forse l'ultima stagione vista e seguita per davvero è stata quella del 2020, 'grazie' alla pandemia che ci ha costretti tutti in casa. Perciò no, Fabrizio Corona mettendo in piazza la (supposta) vita privata di Alfonso Signorini non ha 'influenzato' un bel niente. Il Titanic stava già affondando, lui non ne è stato l'iceberg, ma un soffio di vento passato sopra alla catastrofe in atto. Però se seguire le sue indicazioni morali vi regala la profumata opportunità di sentirvi Alberto Angela, fate pure. Esondate gli umani confini del ridicolo, ma fate pure.