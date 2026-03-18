Ora che non avete visto il Grande Fratello Vip perché ve l'ha detto Corona, vi sentite finalmente Alberto Angela?

'È spazzatura', 'una vergogna', 'ma veramente ancora va in onda?!'. Di questo tenore, moltissimi commenti social riguardo al flop Auditel del 'Grande Fratello Vip', la cui prima puntata è andata in onda ieri sera martedì 17 marzo 2026, per la conduzione di Ilary Blasi, su Canale 5. Nell'intermittente rispetto delle opinioni di tutti (francamente, non è possibile e nemmeno salutare 'rispettarle' proprio tutte, ndr), emerge un curioso cortocircuito: fin troppi novelli sommelier televisivi si son svegliati oggi col palato fino riguardo a ciò che dovrebbe o non dovrebbe andare in onda. Riguardo a cosa sia, appunto, 'spazzatura', e cosa invece letame. A farli propondere per tali sentenze non il libero esercizio del proprio gusto personale, sia mai che poi Gesù piange, nossignore. Questi qui 'pensano' che il 'Grande Fratello' sia liquame perché... gliel'ha detto Fabrizio Corona. Lo stesso soggetto che, soltanto per dirne una delle ultime ore, sta 'minacciando' di pubblicare foto della conduttrice del reality, Ilary Blasi, risalenti a quando era diciassettenne e s'era fatta scattare in pose ammiccanti. "Perché anche lei avrebbe fatto di tutto per il successo", tuona il toro loco di 'Falsissimo'. Mentre lui, invece, è proprio figlioccio di Piero Angela, separato alla nascita dal gemello Alberto. Per carità, smettela di fatevi prendere per il naso. È mortificante. Molto più di qualunque reality.
Dunque viviamo in un 'qui e ora' in cui persone che respirano la nostra stessa aria 'pensano' che il 'Grande Fratello' sia una bestemmia al buon gusto, e quindi lo boicottano ferventemente, perché così insegna Fabrizio Corona, Mr. 'Io Sono Notizia', quello che si sarebbe ritirato dalle scene (e dalle sceneggiate) se fosse uscita anche solo una foto di Papa Francesco vivo mentre lui aveva annunciato fosse morto. Foto che poi è stata pubblicata, ma il nostro gossipparo di riferiemento, quello che cascasse il mondo dice sempre l'assoluta verità, è ancora in giro a sparar panzane e grevità di cui nessuno s'accorge perché s'è costruito intorno la narrazione dell'eroe, del Robin Hood che distrugge i potenti per donare a se stesso. Con l'unico e dichiarato obiettivo di diventare sempre più ricco, invitando tramite social a giocar d'azzardo e a entrare nelle più infime trappole mangiasoldi delle cryptovalute. Ma Fabrizio Corona lo fa per voi e per amor di giustizia, alla modica cifra di vi svela ogni cosa. E siete pure contenti mentre vi svuota il portafogli, mentre gli allungate spicci nemmeno più per 'sapere' gli ultimi gossip a forma di balle spaziali, no, glieli allungate perché facendolo vi sentite dalla parte 'giusta' della Storia.
E così, dalla parte giusta della Storia ora c'è anche l'estrema urgenza di boicottare il 'Grande Fratello', di twittarne le peggior cose possibili, pur senza averlo visto. Come se non fossimo un Paese cresciuto a pane e trash. Come se non fosse precisamente per questo che un soggetto del pregiato calibro di Corona esiste e si arricchisce, invece d'essere lo scemo del paesello. Tra l'altro, mentre combattete le 'vostre' crociate, tocca pure informarvi: il papà di tutti i reality non se la passava bene da svariate edizioni nella gara dell'Auditel. Metteva insieme ascolti sempre più bassi, di anno in anno, forse l'ultima stagione vista e seguita per davvero è stata quella del 2020, 'grazie' alla pandemia che ci ha costretti tutti in casa. Perciò no, Fabrizio Corona mettendo in piazza la (supposta) vita privata di Alfonso Signorini non ha 'influenzato' un bel niente. Il Titanic stava già affondando, lui non ne è stato l'iceberg, ma un soffio di vento passato sopra alla catastrofe in atto. Però se seguire le sue indicazioni morali vi regala la profumata opportunità di sentirvi Alberto Angela, fate pure. Esondate gli umani confini del ridicolo, ma fate pure.
Tra l'altro, l'esordio del 'Grande Fratello Vip' è stato pure gradevole. Finalmente e dopo troppi anni di usura del format. Il reality, come genere, può piacere o meno ed esiste la concreta ipotesi che abbia fatto il proprio tempo già da mo'. Ma stavolta, grazie alla conduzione scapestrata e leggera di Ilary Blasi, congiunta a un cast di teste matte e personalità strabordanti, è stato davvero lo scacciapensieri che chiunque meriterebbe dopo una giornata di lavoro. Lavoro reale, quello 9-18 ad andar bene. Che non è passare le 24 ore al telefono questuando a questo e quello migliaia di euro 'altrimenti...'.
Ci sono pochissime cose che funzionano in Italia, come purtroppo nel mondo. Forse mai quanto oggi, nel qui e ora in cui sciaguratamente viviamo, siamo arrabbiati, esauriti, senza speranze né fiducia in un futuro un poco migliore del mannaro presente. L'unico bene che abbiamo, anzi, che avremmo perché il condizionale diventa purtroppo d'obbligo, è la libertà di pensiero. Un bene, appunto, non monetizzabile, ma che resta un lusso vero proprio perché oramai per pochi. Non ve lo scrivo per guadagnarci 10K, ve lo scrivo perché è vero. Guardate il 'Grande Fratello', uscite a passeggio, scopate, state appresso alla fiction del primo canale. Ma, per cortesia, perché lo volete, non perché ve l'ha detto Fabrizio Corona. Nessuno vi scambierà per Alberto Angela se vi comportate da gregge. Obbedire è sempre il contrario di pensare. Piantatela di confermarvi, pure contenti e orgogliosi, ogni giorno schiavi.