Gli amori, la tv, le proposte indecenti e la rivelazione di Stefania Orlando a MOW Privé by Escort Advisor: "Preferisco amarmi da sola, il ses*so mi ha stufata. I piedi? Sono il nuovo seno"

La timidezza dei 16 anni, la scuola di portamento, il primo lavoro come agente immobiliare, fino alla tv e ai calendari sexy: Stefania Orlando si è raccontata a MOW proprio come piace a noi, senza filtri. Dopo Fabrizio Corona e Matilde Brandi, è lei la terza ospite del podcast MOW Privé by Escort Advisor. Il direttore Moreno Pisto l'ha intervistata durante la settimana sanremese per parlare di sesso, libertà e tabù: e Stefania Orlando non si è certo sottratta alle sue domande. Abbiamo così scoperto un lato che pochi immaginavano: al sogno erotico di tanti ragazzi degli anni '90 in realtà, il sesso non piace. Ma non è come sembra, perché per l'amore invece, c'è sempre spazio: specie quello verso se stessa.
Ecco allora com'è andata.
AMARSI DA SOLA, L’UOMO CHE AFFASCINA NON FA GINNASTICA
Hai amato tanto nella tua vita?
Io ho amato tanto, sì. Ho amato tanto e credo di essere anche stata amata, magari non nel modo in cui avrei voluto.
In che modo ti piacerebbe essere stata amata, e in che modo ti piace essere amata oggi?
Oggi devo dirti che, essendo una donna adulta e risolta, mi amo anche da sola e quindi è molto difficile. Avendo capito cosa significhi essere amate, come si ama e quelli che sono i miei bisogni, penso che non ci sia persona migliore di me stessa. Anche sotto certi aspetti, a volte è meglio fare da soli….
Chi è il cantante più affascinante di questa edizione di Sanremo secondo te?
Non so, io sono molto “professional”, quindi sento la musica, ascolto le canzoni. Affascinante, ti posso dire, che non c’è nessuno che mi possa affascinare.
Perché, l’uomo come ti affascina?
Non c’è il disegno di un uomo che possa affascinarmi. L’uomo mi può affascinare per mille motivi, non per forza estetici. Per me è importante la testa, l’affinità intellettiva; molto importante.
Adesso quindi sei single?
Sì.
E Stefania Orlando, single, quante volte fa l’amore? Cioè, quando è stata l’ultima volta che hai fatto l’amore?
Ma guarda, sinceramente non sento questa necessità in questo momento, perché sono molto più concentrata su viaggi, amiche. Non sento questa necessità anche perché poi comunque, per me il sesso va di pari passo con l’amore.
E non ti capita di innamorarti anche così, per una sera e poi svanisce e via?
È amore quello?
Sì, nel momento può essere anche amore
È un attimo di passione, un po’ di chimica. Ma sai che ti dico? Ti dico la verità, a me il sesso ha un po’ stancato. Ti spiego meglio: il sesso fine a se stesso, non mi ha mai interessato, perché poi per molti uomini è ginnastica, parliamoci chiaro. Io sono una di quelle donne che ha bisogno di tanti altri ingredienti.
Hai detto una cosa sacrosanta: per tanti uomini il sesso è ginnastica. Cos’è per te il sesso?
È una comunicazione degli amorosi sensi. È uno scambio di chimica, di sensazioni. È fatto di tante cose tutte insieme: c’è l’odore, c’è il tatto, c’è la vista. Non è qualcosa di meccanico, e questo non tutti gli uomini lo capiscono. È il sentire, il parlarsi.
Soprattutto, lo dico da uomo, lo capisci con molta lentezza
Sì, ma infatti i rapporti più belli sono quelli che forse durano un po’ nel tempo, perché ti conosci meglio. Capisci quali sono le cose che possono piacere all’altra persona.
TUTTI GLI UOMINI DI STEFANIA, L'AMORE E LA PRIMA VOLTA
Quanti uomini importanti hai avuto nella tua vita?
Importanti, due.
E quand’ è che ti sei accorta che quell’importanza si stava perdendo?
A volte succede in modo graduale, non c’è una cosa in particolare che te lo fa capire. In un caso però, mi sono accorta che altri uomini potevano attrarre la mia attenzione; lì ho capito che era finita. Perché io sono una persona fedele: quando sono innamorata, per me sarebbe impossibile tradire. Nel momento in cui io guardo un altro uomo pensando “Ah, però”, allora capisco che qualcosa vacilla.
Secondo te, c’entra con il sesso?
Certo, può avere a che fare anche con il sesso. Perché quella passione che ci può essere all’inizio di un rapporto non dura in eterno, quindi quando finisce quella passione lì, bisogna capire se ci sono altri presupposti per definirlo amore. Poi ci sono anche interessi comuni; guardare nella stessa direzione, avere anche gli stessi valori.
Tu a che età hai fatto la prima volta l’amore?
Avevo quasi 17 anni.
17 anni, col senno di poi, che età è? È un’età corretta secondo te?
Secondo me l’ età giusta, è quando incontri la persona giusta con cui iniziare questo percorso, e io secondo me l’avevo incontrata. Era un ragazzo molto carino e pensa, era la prima volta anche per lui; aveva due anni più di me.
E com’è stata la prima volta?
Mah, com’è stata? È stata la prima volta. A parte che ero molto timida, lo sono tuttora, ma rispetto a quella Stefania lì, proprio due persone diverse: ero molto timida, insicura, introversa, quindi sicuramente non l’ho vissuto.
IL LAVORO IN TV
Avevi 17 anni: hai iniziato anche a fare tv a quell’età lì?
No, no. Io ho iniziato tardi rispetto a molte mie colleghe, verso i 25 anni; il mio primo lavoro è stato quello dell’agente immobiliare. Anzi, il mio primo lavoro, proprio primo, è stato la modella, dai 16 ai 18 anni. Mio padre mi iscrisse a una scuola di portamento perché ero appunto una ragazza molto insicura, molto alta, molto magra: mi sentivo diversa da tutte le mie amiche di scuola. I ragazzi non mi guardavano proprio, e quindi mi sentivo anche un po’ presa in giro. A 16 anni perciò, mio padre mi iscrisse a questa scuola di portamento proprio per farmi acquisire un po’ di fiducia in me stessa, e devo dire che fu molto bravo, perché da lì poi ho cominciato ad apprezzare alcuni lati del mio fisico.
Tipo?
Le gambe, per esempio. Tutti mi dicono che ho delle bellissime gambe, ma per me, erano magre, e quindi non mi piacevano. Oppure l’altezza; io pensavo di essere troppo alta. Invece andando in questa scuola di portamento erano tutte magre, tutte alte, tutte belle, tutte stupende.
E poi sei diventata un’agente immobiliare
A 18 anni sono andata a vivere con un’amica, e abbiamo cercato un lavoro più “serio”, rispetto alla modella che era comunque un lavoro precario. Così ho iniziato a fare l’agente immobiliare, prima come acquisitrice, poi come venditrice, e devo dire che mi piaceva molto. Fino a quando, dopo sei anni, ho venduto casa ad un signore che lavorava per l’allora Fininvest: fu lui che mi propose di fare un provino con Corrado.
Grandissimo Corrado
Grandissimo, grandissimo Corrado. Lui mi scelse per questo programma che si chiamava Si o no?, con Claudio Lippi su Canale 5. Ho iniziato lì e poi tutto è andato avanti in modo molto fluido: così mi sono ritrovata a fare questo lavoro. Doveva essere un programma estivo, invece poi sono stata chiamata per Scommettiamo Che su Rai Uno, lì ho incontrato il mio primo marito, Andrea, e quindi alla fine, diciamo che questo mondo è diventato il mio lavoro.
FINGERE
Andrea: comico, attore. Poi l’altra tua grande storia, è stato il musicista Simone Gianlorenzi. Quindi uno ti ha conquistato, diciamo, con l’ironia, e l’altro con il carattere rock and roll: devono essere due componenti fondamentali in un uomo per te?
Possono esserci dei punti in comune tra loro: la grande sensibilità che avevano tutti e due. A me piace l’uomo, diciamo, col suo carattere, però deve essere anche una persona sensibile. E non tutti gli uomini sono sensibili.
Quanto sei stata male per amore?
Eh, abbastanza. Quando sei innamorata, a volte può succedere di avere anche delle delusioni. Però sono quelle che poi ti fortificano nella vita: sono a volte le cose difficili, non per forza necessariamente in amore, ma in generale, che ti fortificano e ti fanno sviluppare il carattere.
Tu scrivi canzoni. Ce n’è una che mi ha colpito: si intitola Legami al letto, dove si dice “ti piego, ti giro, ti incollo al letto”. Bella forte, eh
Detta così, si. In realtà questa canzone parla di una donna che si innamora del suo migliore amico, e ha su di lui tutte queste fantasie un po’ erotiche. Lei se lo immagina come se ci fosse una fotografia, come se stesse su un foglio di carta, e quindi ecco perché “ti piego, ti giro, ti incollo”, quindi è una cosa un po’ metaforica. Però sì, c’è quel senso di passione che dice “Se ti prendo, chissà cosa ti farei”.
La differenza tra realtà e l’immaginazione
Ma succede spesso. Questa è perfettamente una cosa maschile, tra l’altro: io ho molti amici maschi che mi raccontano “Finalmente sono riuscito a uscirci, mi ero immaginato di tutto, poi stavo con lei e ho fatto una figuraccia”.
A te è mai successo?
Certo. È successo, può succedere: non è un problema. Si farà un’altra volta.
Tranquillizzi?
Ma certo, dobbiamo sempre tranquillizzare. Noi donne purtroppo, abbiamo sempre questa cosa che vi dobbiamo tranquillizzare: quando c’è la défaillance, perché c’è la défaillance; quando non c’è, dobbiamo tranquillizzare che siamo state bene, fingere perché dobbiamo essere delle attrici.
Hai mai finto? Hai finto tanto?
Tanto. Ma noi donne fingiamo spessissimo, però non ci danno mai un Oscar.
E come fingi? Facendo un verso plateale?
Ti devo fare Harry ti presento Sally? Comunque quella scena del film è molto vera. Se tu mi prendi dieci donne, tutte e dieci sono delle attrici.
TUTTE LE PRIME VOLTE DI STEFANIA
Tra poco arriva la nostra amica escort Taylor B, che è famosa, nota ormai, come la “maga del deep throat”. E quindi ti chiedo, la tua prima volta in quel senso, quando è stata? È stato tanto tempo dopo la prima volta che hai fatto l’amore, era un tabù che dovevi abbattere o invece è stata naturale?
Ma cos’è ‘sto deep throat?
È il r’pp‘rto orale, però fatto bene
Ma davvero mi fai ‘sta domanda, tu?
Senti, invece, a livello di prime volte, c’è mai stato un menage à trois nella tua vita?
Con un’altra donna. Una cosa che è iniziata ed è finita un po’ sul nascere, però… Sì, però con due uomini no, con due uomini no: già uno basta…
Quindi comunque hai avuto attrazione anche per donne? Non è un tabù quello?
No, non un’attrazione. Io amo molto le donne a livello estetico, secondo me sono molto più belle degli uomini, però non provo attrazione per le donne.
Più di tre persone mai?
No.
Scambio di coppie?
Mi manca. Io sono abbastanza pudica, nel senso che ho una fantasia sfrenata, però poi… tutto abbastanza tranquillo rispetto alla fantasia.
Posizione preferita?
Poi? La tua?
Lei sopra, io sotto
Sei pure comodo
Sì, sono pure comodo
Che disastro che siete, ragazzi.
A me piace tanto perché poi io adoro le tette, immagino che siano una cosa condivisibile da tanti uomini, e quindi mi piace quella situazione. La tua invece?
Io non ho una posizione preferita, dipende. Ma io adesso, te l’ho detto, sono anche un po’ in astinenza…
Quando sei esplosa da un punto di vista della popolarità, come hai visto cambiare l’attenzione nei tuoi confronti da parte del sesso maschile?
chiaro che mi arrivavano le lettere dei ragazzi che erano attratti, affascinati dal calendario, però non c’era quell’attenzione morbosa che c’è adesso. Si viveva tutto in modo più graduale, più tranquillo.No, non l’ho notata questa cosa, anche perché negli anni 2000 non c’era ancora il GF o meglio, era arrivato in quel momento. Noi personaggi televisivi, vivevamo anche la nostra popolarità in maniera più graduale: non esplodeva da un giorno all’altro.
Tu sarai stata sempre molto corteggiata. Più prima o adesso?
Evidentemente c’è un’inversione di tendenza.Adesso veramente ho tantissimi corteggiatori molto molto giovani che non avevo prima. Prima avevo uomini molto più adulti che mi scrivevano, adesso sono tantissimi ragazzi giovani che mi vedono come “mistress”. Un po’ mi fanno tenerezza; da una parte però, posso essere lusingata.
Il toy boy non ti ispira…
Il toy boy, intanto, non mi piace come termine, perché ‘toy’ significa giocattolo. Quindi, così come non mi piace la donna oggetto, non mi piace neanche l’uomo oggetto. Parlare ancora di differenza di età, mi sembra così anacronistico… a me non piace l’uomo troppo giovane, ma non ci vedrei niente di male.
Hai mai tradito?
Nelle mie relazioni importanti no, però ho tradito quando ero molto più giovane.
IL PIEDE È IL NUOVO SENO
Proposte indecenti, quante ricevute?
Ma io tutti i giorni ricevo proposte indecenti, ma di tutti i tipi, anche di gente che si vuole comprare le mie scarpe usate. Quelle sono proposte indecenti: persone che vogliono vedere i miei piedi, che tra l’altro, io lo dico qui, ho dei piedi orrendi.
Ho notato che tira più un piede che un seno. Io mi vergogno molto di più a mettere una foto con i piedi nudi rispetto a una scollatura. Perché ormai delle scollature non gliele frega più niente nessuno. Invece i piedi…
Beh, però c’è chi ha fatto del business su queste cose
Sì, ma infatti io non sono molta imprenditrice in questo, ma forse perché sono soddisfatta già di quello che faccio.
Qualcuno ti ha mai offerto soldi e tu li hai mai accettati? Perché oh, anche quello, non c’è niente di male
No, proprio così esplicitamente no. Però io sono un tipo un po’ particolare, perché io addirittura non accettavo regali nemmeno da mio padre, che è la cosa più naturale di questo mondo. Questo perché una volta, lui mi rinfacciò di avermi comprato il motorino.
E ti è rimasta qua?
Mi è talmente rimasta qua che io quel giorno mi sono detta: “Io non mi farò mai più comprare niente, né da lui né da nessun altro”. Fu proprio un affronto e infatti, da quando ho 16 anni, lavoro e guadagno, perché un po’ con la moda, poi dopo con l’immobiliare, e poi adesso con il mio lavoro, sono sempre stata completamente autonoma. Non ho mai avuto un marito ricco, non ho mai avuto qualcuno che mi mantenesse, forse perché sono stata traumatizzata da quella roba.
L'INGRESSO DI TAYLOR B
Noi siamo qui per un motivo, che è quello di rompere il tabù intorno alla professione delle escort. È importante parlarne, è importante lottare per la regolamentazione di questa professione, perché queste ragazze spesso hanno uno stigma addosso e invece è solamente una questione di libertà di scelta
Taylor B: Libertà di scelta, di pensiero, di libertà fisica, di esprimere il proprio corpo senza tabù. Siamo donne, siamo fatte per l’amore ma anche per il sesso. Se una è capace di esprimere questo, perché tenerselo dentro? Io vendo amore. Mi piace molto pensare a questo. Con questo lavoro, la mia personalità ha acquistato più fascino, più carisma; diciamo che io mi sento veramente una donna completa.
Stefania: Si vede che Taylor è una donna felice e serena, sono molto contenta per te. Io ho una curiosità: ti sei mai chiesta se questa scelta ti avrebbe portato delle conseguenze anche dal punto di vista morale, etico? La tua famiglia e i tuoi amici, come hanno preso questa tua scelta?
Taylor B: All’inizio per via di questa mia scelta, questo mio lavoro, ho pensato che ci sarebbe stato un pochino di contrasto, dei giudizi di moralità. Quando ho iniziato, mi sono chiusa per 20 giorni in un posto molto carino. Quando ne sono uscita, ho comunicato questa mia attività. Pensate, non ho avuto nemmeno un giudizio negativo da parenti e amici: ho avuto un riscontro formidabile.
CHIUDERSI 20 GIORNI E ANNUNCIARE DI ESSERE DIVENTATA UN'ESCORT
Ma com’è che funziona? Come quando devi comunicare l’arrivo di un figlio, cioè “mettetevi a sedere e vi devo dire una cosa”?
Taylor B: No, vedevano un pochino lo stile di vita diverso.
Stefania: Una scelta più libera di questa non c’è. Io sono una femminista, faccio parte di quel tipo di femminista che dice “se abbiamo la libertà, c’è anche la libertà di usare il corpo come vogliamo”.
Taylor B: Il femminismo non mi piace: tutto ciò che è estremo mi nuoce, mi disturba. Tutto ciò che è giudizio. Il giudizio poi da chi nasce, chi è che giudica la mia professione? Chi è che dice, è sbagliato, è giudicabile? Chiederei a queste persone: “Torno a fare un lavoro dove venivo pagata 5 barra 7 euro? Torno a dover sbavare davanti alle vetrine dei negozi, torno ad avere uomini che mi umiliavano, torno in tutto questo? Oppure continuo con la mia professione?”
Stefania: Tu prima ti sei espressa benissimo, hai detto: “Io vendo amore, io ho avuto una vocazione”, quindi vuol dire che a te piace fare sesso.
Taylor B: È ovvio, ma perché non dovrebbe piacere fare sesso?
Stefania: Io per esempio non potrei mai fare il tuo mestiere, perché non amo fare sesso; io posso fare l’amore con la persona che amo, ma non riuscirei a fare del sesso.
SCEGLIERE IL PARTNER (E IL CLIENTE): LOMBROSO AVEVA RAGIONE
Ma tu distingui?
Taylor B: Se posso permettermi, non sei stata educata sessualmente, anche dai partner. O comunque non sei stata guidata a una sessualità, perché l’amore non c’entra nulla con il sesso. Scusami tanto, a volte nel letto sentiamo un bisogno frenetico di fare sesso anche se non c’è nessuno vicino al letto: quando la donna è in ovulazione, è anche più eccitata, ha degli stimoli.
Stefania: Io non sono d’accordo. Sono più d’accordo sulla tua scelta di professione che su quello che stai dicendo adesso. Tu li scegli gli uomini con cui vai a letto?
Taylor B: Diciamo che io li seleziono, più che li scelgo. A me piacciono anche le persone molto grandi di età, come possono piacere le persone abbastanza grasse o abbastanza magre, piccoli e grandi.
Come fai a selezionarli però?
Tayor B: Li seleziono in base a come parlano. Oltre a fare la escort, io studio criminologia da molto tempo, perciò faccio un profiling: io analizzo tutti, mi piace. Cosa faccio? Li faccio parlare, gli faccio delle domande, li analizzo e capisco. Ma non perché sono belli o sono brutti, cosa mi importa a me? Io faccio la mia esibizione e la faccio davanti a chiunque, l’importante è che sia una persona sana.
Stefania: Tu lì capisci se non sei davanti a uno psicopatico? Io principalmente avrei paura di andare semplicemente a fare un aperitivo con un uomo che non conosco, perché magari mi capita il serial killer, lo psicopatico. Pensa a fare sesso…
Taylor B: Però lo psicopatico può capitare anche al supermercato. Ovviamente prima di entrare a casa mia le persone vengono bene analizzate. L’altra sera mi è stata fatta una richiesta di una persona che voleva legarmi i polsi, ma io lavoro solo in sicurezza. Cosa ho fatto? Per non trattarlo male ho voluto fare una piccola video live. Dalla voce sembrava un uomo per bene con un parlare educato. Ho fatto la video live e ho attaccato dopo un secondo: il viso. Era molto marcato, e io riesco già dai tratti somatici, come diceva Cesare Lombroso, a vedere se un individuo è criminale.
Stefania: Ho una curiosità vera. Quanto guadagni ogni prestazione e quante prestazioni fai al giorno, settimana, mese?
Taylor B: Io faccio dieci incontri al giorno. Un incontro può durare mezz’ora o un’ora; inizio con un deep throat speciale.
SPIEGAZIONI TECNICHE
Cos’è il “Deep Throat”? Spiegazione tecnica
Taylor B: Il deep throat è un rapporto orale, è il rapporto orale fatto a fondo. Io sono una vera maestra della gola profonda, tutto all’italiana, ve lo dico, va bene? Poi dopo di questo passiamo a un bel 69, a chi piace ovviamente.
Ma se arrivasse un uomo di cui ti innamori un’altra volta nella tua vita e ti dicesse ‘Basta questa professione’. Tu cosa risponderesti?
Taylor B: Va bene, 2 milioni di euro sul conto.
Stefania: Intanto non hai risposto alla mia domanda di prima. Io voglio sapere, alla fine, quanto guadagni in un mese?
Taylor B: Guadagno tanto, ma spendo tanto. Ecco, vedi queste sono cose private. Mi piace parlare di deep throat, ma mi dà fastidio parlare di privato: non è carino, è molto volgare, però guadagno molto bene.
Stefania: Tu paghi le tasse?
Taylor B: Io vorrei pagarle.
Stefania: Come vorresti?
Taylor B: Perché, dovrei pagare le tasse sul rapporto sessuale così? Non mi pare proprio il caso. Allora, regolarizziamo, e ufficializziamo chiaramente questo: che sia un lavoro vero, e io pagherò le tasse come tutti. Sarò la prima a farlo, però voglio che il lavoro venga regolamentato.
Comunque siamo nella location adatta per tutela della privacy, per il sistema di recensioni che in qualche modo sono sinonimo di affidabilità. Escort Advisor è in prima linea su queste cose.
Taylor B: È ovvio, certo. La recensione è tutto, perché grazie alla recensione io posso avere della clientela e il cliente può scegliere l’escort che fa al caso suo, con tutti i requisiti giusti. Comunque non è solo sesso: l’escort è una compagnia, un’accompagnatrice.
Stefania: Ci sono uomini che vengono con te solo per parlare, per chiedere consigli?
Tayor B: Su 10, 5 volte si fa l’uscita, si fa l’incontro fuori, si va alla cena. L’uomo mi vuole per la mia compagnia, perché non sono solo una troia, ma sono anche una ragazza simpatica, una ragazza che sa parlare, che ti sa far divertire.
Senti Stefania, questa è una mia domanda che ho fatto tante volte a tante donne, ma nel momento dell’atto sessuale, essere chiamata così come ha detto lei, ‘troia’, è un’offesa? Oppure ci sono dei contesti in cui una donna può sentirsi anche parte di un gioco?
Stefania: Nel sesso, quando sei con la persona, almeno parlo per me, che è la persona giusta, ci può essere anche quel tipo di fantasia.
Taylor B: Sono parafilie da DSM-5, quelle che prima erano le perversioni. Adesso si chiamano parafilia perché c’è un’evoluzione. Abbiamo tutti la perversione, basta che rimanga tale o comunque, se venga applicata, che sia fatta…
Nel rispetto.
Taylor B: No, nel consenso. Nel consenso.
RECENSIONI & PARAFILIE
La parola chiave, il consenso, prima di tutto. La perversione è stata debellata, la parola perversione, sostituita con la parola parafilia. Che è una parola comunque bruttissima, parafilia è proprio brutto.
Taylor B: No, ma è una parafilia, cioè è un gusto di pensiero differente.
Stefania: Ma scusa, non è più bello chiamarla fantasia?
Taylor B: Possiamo chiamarlo come vogliamo, però poi la forma è quella. Io preferisco sempre usare termini carini, in modo da portare rispetto verso gli altri che ascoltano. Dire “pompino”, come diceva lui, è molto trasgressivo, è molto carino, ma nel letto poi col compagno, col partner; a livello pubblico mi piace usare dei termini eleganti.
Ma deep throat non è che sia così tanto più elegante. È solo un po’ anglofono.
Stefania: È fondamentale una cosa, Taylor, è importante, che tu hai scelto liberamente di fare questa professione e il messaggio vero è questo. Cioè che le donne sono libere di scegliere la professione che desiderano. L’importante è che sia una scelta propria, consenziente e non forzata. Questo è la cosa che a me personalmente interessa.
Taylor B: Ma a me poi, forzata da chi? Vediamo come sono, chi sono, voglio dire sono una donna italiana. Autosufficiente, madre, sono una mamma, la mia famiglia ha preso benissimo
Stefania: I tuoi figli lo sanno?
Taylor B: Certamente
Quanti anni hanno?
Taylor B: Mia figlia è adolescente.
Stefania: Ma se tua figlia domani decidesse di fare questa professione, tu cosa le diresti?
Taylor B: Cosa potrei dire? Sicuramente non sarei d’accordo, non adesso. Quando mia figlia ha 35 anni, mi viene e mi dice, mamma, ho avuto la vocazione anche io, allora ok
Stefania: Scusami, perché a 35 anni sì e a 18 no?
Taylor B: Perché a 18 anni ancora non hai capito qual è la differenza tra amore e sesso. Mia figlia, come tutte le ragazze giovani, deve vivere una vita sana, felice, con le esperienze belle e brutte, come le ho fatte anche io. Una volta che sarà una donna adulta, insomma, a livello proprio etico, morale e tutto, saprà quello che vuole: allora lì può scegliere, perché le piace il sesso, perché le piacciono gli uomini, perché una vita senza un uomo che vita sarebbe?
Stefania: Stupenda. Si sta bene, se trovi il valore aggiunto è bellissimo.
Taylor B: Un attimo, non dormo con nessuno però l’uomo lo voglio. Mi piace che mi prenda. Mi piace l’uomo, sono un’amante dell’uomo e una fanatica della donna, adoro le donne.
USI ALTERNATIVI DI UNO SPAZZOLINO ELETTRICO
Ti masturbi?
Taylor B: Da morire. L’ho scoperto durante il Covid, ho dovuto comprare uno spazzolino elettrico anche qui. Il mio nome, Taylor B., deriva proprio da questo.
Dal B di Oral-B?
Taylor B: Io ho scoperto questa cosa col al tempo del Covid, quando ancora non ero un escort. Però qualche stimolo sessuale mi veniva perché va bene che non ero una che la dava via così, però il sesso mi è sempre piaciuto tanto. Ma non mi ero mai masturbata e non sapevo come fare. Così ho visto su internet come fare, come venire in breve in casa da soli. C'era un blog che parlava dello spazzolino elettrico, ce l'avevo e mi sono detta “provo”. Mai avuta prima, una sensazione così.
Velocità 1, 2, 3 o dosavi?
Taylor B: La velocità 3.
Diamo consigli utili a casa.
Taylor B: Usatelo perché fa bene al clitoride, è una cosa eccezionale. Sai mo' quanti Oral-B si venderanno. La testimonial dell'Oral-B, non solo per i denti: sarebbe bello come slogan.
Grazie, grazie soprattutto perché noi siamo qui per dare importanza alla vera libertà di scelta, alla libertà di poter fare quello che una persona vuole: viva la libertà. Questo è MOW Privé by Escort Advisor, non ce ne sono altri così. MOW Privé. Grazie.