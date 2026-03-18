Gli amori, la tv, le proposte indecenti e la rivelazione di Stefania Orlando a MOW Privé by Escort Advisor: "Preferisco amarmi da sola, il ses*so mi ha stufata. I piedi? Sono il nuovo seno"

Hai amato tanto nella tua vita?

Io ho amato tanto, sì. Ho amato tanto e credo di essere anche stata amata, magari non nel modo in cui avrei voluto.

In che modo ti piacerebbe essere stata amata, e in che modo ti piace essere amata oggi?

Oggi devo dirti che, essendo una donna adulta e risolta, mi amo anche da sola e quindi è molto difficile. Avendo capito cosa significhi essere amate, come si ama e quelli che sono i miei bisogni, penso che non ci sia persona migliore di me stessa. Anche sotto certi aspetti, a volte è meglio fare da soli….

Chi è il cantante più affascinante di questa edizione di Sanremo secondo te?

Non so, io sono molto “professional”, quindi sento la musica, ascolto le canzoni. Affascinante, ti posso dire, che non c’è nessuno che mi possa affascinare.

Perché, l’uomo come ti affascina?

Non c’è il disegno di un uomo che possa affascinarmi. L’uomo mi può affascinare per mille motivi, non per forza estetici. Per me è importante la testa, l’affinità intellettiva; molto importante.

Adesso quindi sei single?

Sì.

E Stefania Orlando, single, quante volte fa l’amore? Cioè, quando è stata l’ultima volta che hai fatto l’amore?

Ma guarda, sinceramente non sento questa necessità in questo momento, perché sono molto più concentrata su viaggi, amiche. Non sento questa necessità anche perché poi comunque, per me il sesso va di pari passo con l’amore.

E non ti capita di innamorarti anche così, per una sera e poi svanisce e via?

È amore quello?

Sì, nel momento può essere anche amore

È un attimo di passione, un po’ di chimica. Ma sai che ti dico? Ti dico la verità, a me il sesso ha un po’ stancato. Ti spiego meglio: il sesso fine a se stesso, non mi ha mai interessato, perché poi per molti uomini è ginnastica, parliamoci chiaro. Io sono una di quelle donne che ha bisogno di tanti altri ingredienti.

Hai detto una cosa sacrosanta: per tanti uomini il sesso è ginnastica. Cos’è per te il sesso?

È una comunicazione degli amorosi sensi. È uno scambio di chimica, di sensazioni. È fatto di tante cose tutte insieme: c’è l’odore, c’è il tatto, c’è la vista. Non è qualcosa di meccanico, e questo non tutti gli uomini lo capiscono. È il sentire, il parlarsi.

Soprattutto, lo dico da uomo, lo capisci con molta lentezza

Sì, ma infatti i rapporti più belli sono quelli che forse durano un po’ nel tempo, perché ti conosci meglio. Capisci quali sono le cose che possono piacere all’altra persona.