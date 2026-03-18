Perché si è tornati a parlare della scomparsa di Denise Pipitone? La bomba della criminologa Delfino Pesce sul testimone inascoltato

Perché si torna a parlare di Denise? La risposta è in una relazione finita sul tavolo della Procura di Marsala proprio grazie alla Delfino Pesce che, per conto di Tony Pipitone – il padre legale, l’uomo rimasto troppo spesso nell’ombra di questa tragedia – ha (ri)scovato un testimone. Il solito mitomane dell’ultima ora? No, ma una persona "lucida e affidabile". Un milanese. Uno che all’epoca dei fatti era lì, in quella Milano che nell’ottobre 2004 vide una bambina con il cappuccio chiedere "Dove mi porti?" davanti a una banca. La guardia giurata Felice Grieco filmò tutto. Il video è agli atti da sempre: un accento siciliano, una somiglianza innegabile. E poi il nulla. Il testimone inascoltato di oggi servirebbe a questo: a dare un nome a quella bambina, a capire se quel frammento di pixel fosse davvero Denise o l'ennesimo miraggio di un'indagine fatta all’italiana e che, come a Garlasco, ha guardato solo e esclusivamente in una direzione nelle primissime ore.

Solo che, proprio come con Garlasco, la cronaca si scontra anche qui col dolore. Piera Maggio, la madre che non s’è mai arresa, s’è sfogata su Facebook. "La dr.ssa Delfino Pesce – scrive - non mi ha mai contattata". Ha visto sfilare troppi sciacalli e troppi millantatori sotto le finestre di casa. Per Piera, la criminologa potrebbe essere un’altra "sconosciuta" che oltrepassa il limite del buonsenso. Ma la verità è un’altra: la Delfino Pesce non viene dalla montagna delle saponette e nemmeno dai salotti televisivi e ha sin da subito spiegato di non voler vendere niente. Meno che mai le speranze miracolose, ma solo "delimitare un ambito preciso". Sapendo benissimo che in Italia la precisione è un lusso che il sistema giudiziario ha saputo permettersi poche volte sui casi difficili da vero. Figuriamoci in quelli difficili e pure sporchi.