Non c’è fine al trash: Antonella Elia simula un orga*mo al Grande Fratello Vip [VIDEO]

Gli autori del Grande Fratello VIP sembrano volerle provare proprio tutte pur di sollevare gli ascolti di questa edizione. Con un cast così c’è da aspettarsi di tutto, soprattutto quando in mezzo c’è anche Antonella Elia, che i reality se li è fatti tutti e sempre con una certa capacità di “rimanere impressa” nei ricordi dei telespettatori. Sarà difficile eguagliare l’epica lite tra lei ed Aida Yespica all'Isola dei famosi del 2004, allora trasmessa su Rai 2. Ma sarà arduo anche eguagliare la storica rivalità con Valeria Marini a un precedente GF VIP; quella con la Volpe di quest'anno sembra un fuoco di paglia a confronto.

Ma il GF di Mediaset non teme rivali quanto a trash e quest’anno pare voler alzare l’asticella: la Elia con questo intento ci va a nozze.

Eccola dilettarsi insieme a Francesca Manzini nel remake di una scena particolarmente trash del film Harry ti presento Sally. Quale scena migliore se non quella in cui Sally simula un orga*mo nel bel mezzo di una cena con Harry? Se questo è solo un antipasto della seconda puntata che andrà in onda stasera, possiamo definirci già sazi: va bene così.