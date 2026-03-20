Forlì-Cesena non saranno Capitale della Cultura 2028? Ci mancherebbe altro. Ecco perché, da Forlivese, questa storia è sempre stata nauseante

W Forlì capitale del nulla. l tema "capitale della cultura" sarebbe stato solo un vanto politico. La galleria Verzocchi spostata spendendo milioni di nostri euro inutilmente, da palazzo Romagnoli, dove stava benissimo, al solito San Domenico, l'Ebe del Canova regalata sempre ai Musei del San Domenico che la mettono in un angolo vergognoso per l'importanza dell'opera, tutta la pinacoteca allocata in un museo collegato a esposizioni private: vergogna. Palazzo Dragoni chiuso e in abbandono è vergogna, la rocca con ancora le prigioni (le nuove in costruzione da oltre 30 anni altro che tela di Penelope) sono vergogna... la cultura non può essere solo una "sfilata politica". In fondo Meldola, dove l'attuale sindaco di Forlì è stato primo cittadino per due mandati, ha speso milioni di euro per il recupero di una rocca e di un ex ospedale sempre chiusi... un museo a Felice Orsini, il meldolese più illustre, è miraggio, così come uno spazio per le tele e il patrimonio dello stampatore a ruggine Fabio Visini o la ricca eredità del compianto fotografo Ruggero Milandri. Noi importiamo il meglio dal comprensorio... perché abbiamo ancora da dare il peggio. Da 50 anni cultura a Forlì fa rima con sfilata dei politici di turno e dei ricchi forlivesi. Non è un problema di dimissioni di questo assessore o di un altro: di questa miseria siamo tutti colpevoli, io per primo, ma basta cantarvela e suonarvela con questa auto referenzialità e auto incensamento decisamente di poco stile. Di Caterina Sforza, di Saffi e dei garibaldini, dell'unica città che ha subìto una crociata, a Forlì non c'è memoria, come delle sue tradizioni musicali. Il museo del Risorgimento è chiuso e tutto è fagocitato dai Musei del San Domenico che sono una realtà privata per eventi brillanti che durano sei mesi.