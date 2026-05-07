Che disastro i David di Insinna! Il ritorno del conduttore in prima serata è una sciagura per la serata del cinema italiano

Non sappiamo se per Flavio Insinna la serata dei David 71 sia stata la pratica da sbrigare per poter partecipare a Tale e Quale Show, quello sprecato in coppia con Cirilli; se Tale e Quale Show sia stato il prezzo da pagare per condurre una prima serata su Rai 1, o nessuna delle due: in compenso, quello che avremmo voluto sapere, è cosa dovesse scontare il pubblico, per ritrovarsi a guardare una prima serata di tal fatta. Non che fosse tutto da buttare, ovviamente: stavolta per esempio, almeno non c’erano maestranze piazzate in qualche studio secondario a ricevere il premio della vita.

Siccome poi Flavio Insinna ha uno stile di conduzione a dir poco loquace, la soluzione perfetta era affiancargli qualcuno di sobrio e misurato, per poter riequilibrare la situazione. Devono averla pensata proprio così in Rai, tant’è che eccolo là infatti, il nome perfetto: la per niente esuberante Bianca Balti.

Così, mentre Insinna mette fretta, esonda, interrompe, chiama in continuazione la collega, verso l’una di notte, ha un’idea geniale: cazziare uno dei due premiati per i Migliori Effetti Visivi VFX, perché ha chiamato Mainetti solo Gabriele. Anziché intervenire e specificarlo lui, magari a fine ringraziamento, che ci si riferiva al regista. Poi va ancora meglio ad Adriano Candiago (premio per il Miglior Casting), che non è riuscito a concludere il suo ringraziamento senza dover sentire la voce del conduttore.

Notevole anche Gianni Amelio, che riceve il David alla Carriera e, chissà perché, finisce a polemizzare con l’utilizzo del termine “carriera” perché gli sembra niente meno che una parola “da stronzi”. Si riferiva al carrierismo, ma dettagli: Insinna chiede se ci sia un David senza targa.