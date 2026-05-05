Ai David di Donatello sta per succedere qualcosa che cambierà il cinema italiano: la modifica dello statuto e il peso sempre maggiore della Siae (e del presidente Nastasi)

La composizione dei David è questa: il Consiglio Direttivo, il Presidente e Vicepresidente, il Segretario Generale, l'Assemblea e il Revisore Unico. Il Consiglio, composto da 10 a 12 membri a discrezione dell'Assemblea, amministra la Fondazione, approva i bilanci su proposta del Presidente, decide i regolamenti dei premi e nomina il Vicepresidente. Il Presidente, nominato dall'Assemblea tra personalità del mondo dello spettacolo o figure di rilievo culturale residenti in Italia, è il legale rappresentante e assume la direzione artistica salvo diversa delibera del Consiglio. L'Assemblea è l'organo sovrano: approva il bilancio, vota le modifiche statutarie, nomina Presidente e Revisore Unico, e decide chi entra o esce dalla Fondazione. Vi siedono con diritto di voto i Fondatori di Diritto: Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), che rappresenta le imprese della filiera produttiva e distributiva del cinema e dell'audiovisivo italiano; e Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) ovvero l'organizzazione di categoria che riunisce gli operatori dello spettacolo dal vivo, esercenti compresi. Entrambe le associazioni hanno presenza permanente e non revocabile. Poi ci sono i Fondatori Elettivi, fino a nove figure di spettacolo, cultura e imprenditoria elette dall'Assemblea, e i Fondatori Ordinari, privati ammessi previo versamento minimo di 150mile euro in tre anni. Ne restano esclusi i Fondatori Sostenitori, che ad oggi sono proprio la Siae e Nuovo Imaie, presenti in Assemblea ma senza diritto di voto. Siae sta facendo un passaggio importante: da Sostenitore diventerebbe Ordinario, quindi da “sponsor” otterrebbe una posizione rilevante all’interno del meccanismo decisionale dei David. Consultando l’ultimo bilancio disponibile, quello del 2024, risulta che la società italiana autori ed editori ha versato 20 mila euro nelle casse della Fondazione Accademia Cinema Italiano, un terzo dei 60mila che secondo statuto devono versare (sempre su base triennale) i membri Sostenitori. L’entrata come Fondatore Ordinario porterebbe Siae a sedersi nell’Assemblea e ad avere diritto di esprimersi su materie decisive. Già nello statuto del 2022 era previsto e ammesso che persone fisiche, privati ed enti potessero diventare fondatori ordinari pagando una quota (su base triennale) di 150mila euro e ottenendo diritto di voto in Assemblea. E ora Siae avrebbe fatto un'offerta proprio per questo.